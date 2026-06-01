【F1オーストリア GP予選速報】予選1番手はG.ラッセル
F1オーストリア GP予選
サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク
天気：晴れ
路面状況：ドライ
F1オーストリア GPの予選がレッドブル・リンクで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はC.ルクレール（FER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ
1位 G.ラッセル（MER）1:07.398／1:06.979／1:06.113／20
2位 C.ルクレール（FER）1:07.543／1:07.030／1:06.349／15
3位 L.ハミルトン（FER）1:07.290／1:06.994／1:06.408／14
4位 K.アントネッリ（MER）1:07.083／1:06.763／1:06.414／17
5位 M.フェルスタッペン（RBR）1:07.407／1:07.183／1:06.475／11
6位 L.ノリス（MCL）1:07.259／1:06.897／1:06.502／15
7位 O.ピアストリ（MCL）1:07.487／1:06.890／1:06.511／14
8位 I.ハジャー（RBR）1:07.408／1:07.086／1:06.632／18
9位 L.ローソン（RB）1:07.385／1:07.136／1:06.955／18
10位 A.リンドブラッド（RB）1:07.549／1:07.155／1:07.007／18
11位 P.ガスリー（ALP）1:08.038／1:07.223／-／12
12位 G.ボルトレート（AUD）1:08.035／1:07.293／-／12
13位 O.ベアマン（HAS）1:08.061／1:07.523／-／12
14位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:08.066／1:07.611／-／15
15位 E.オコン（HAS）1:08.231／1:07.817／-／15
16位 F.コラピント（ALP）1:07.894／1:08.171／-／11
17位 C.サインツ（WIL）1:08.252／-／-／9
18位 A.アルボン（WIL）1:08.509／-／-／9
19位 S.ペレス（CAD）1:08.945／-／-／9
20位 V.ボッタス（CAD）1:09.030／-／-／9
21位 F.アロンソ（AST）1:09.942／-／-／9
22位 L.ストロール（AST）1:10.363／-／-／8
2026-06-28 00:09:05 更新