F1オーストリア GP予選

サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク

天気：晴れ

路面状況：ドライ

F1オーストリア GPの予選がレッドブル・リンクで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はC.ルクレール（FER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:07.398／1:06.979／1:06.113／20

2位 C.ルクレール（FER）1:07.543／1:07.030／1:06.349／15

3位 L.ハミルトン（FER）1:07.290／1:06.994／1:06.408／14

4位 K.アントネッリ（MER）1:07.083／1:06.763／1:06.414／17

5位 M.フェルスタッペン（RBR）1:07.407／1:07.183／1:06.475／11

6位 L.ノリス（MCL）1:07.259／1:06.897／1:06.502／15

7位 O.ピアストリ（MCL）1:07.487／1:06.890／1:06.511／14

8位 I.ハジャー（RBR）1:07.408／1:07.086／1:06.632／18

9位 L.ローソン（RB）1:07.385／1:07.136／1:06.955／18

10位 A.リンドブラッド（RB）1:07.549／1:07.155／1:07.007／18

11位 P.ガスリー（ALP）1:08.038／1:07.223／-／12

12位 G.ボルトレート（AUD）1:08.035／1:07.293／-／12

13位 O.ベアマン（HAS）1:08.061／1:07.523／-／12

14位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:08.066／1:07.611／-／15

15位 E.オコン（HAS）1:08.231／1:07.817／-／15

16位 F.コラピント（ALP）1:07.894／1:08.171／-／11

17位 C.サインツ（WIL）1:08.252／-／-／9

18位 A.アルボン（WIL）1:08.509／-／-／9

19位 S.ペレス（CAD）1:08.945／-／-／9

20位 V.ボッタス（CAD）1:09.030／-／-／9

21位 F.アロンソ（AST）1:09.942／-／-／9

22位 L.ストロール（AST）1:10.363／-／-／8

2026-06-28 00:09:05 更新