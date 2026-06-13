◇F1第8戦オーストリアGP予選（2026年6月27日 シュピールベルク レッドブルリンク＝1周4.326キロ）

メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分6秒113で2戦連続今季4度目のポールポジション（PP）を獲得した。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.236秒差の2番手で、前戦バルセロナ・カタルーニャGPで約2年ぶりの復活優勝を飾ったフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が3番手につけた。

今季5勝で総合首位に立つメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）は4番手。予選3回目（Q3）の終盤、前を走行していたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がスピンしてフェンスにクラッシュした影響で、タイムを更新できなかった。アントネッリの後方にいたラッセルはこの際に黄旗無視の疑いで調査中となったが、アクセルを緩めたことでおとがめなし。ホームGPのレッドブルはフェルスタッペンが5番手、アイザック・ハジャー（フランス）が8番手だった。

ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチン勢は振るわず、フェルナンド・アロンソ（スペイン）が21番手、ランス・ストロール（カナダ）が最下位22番手で、いずれも予選1回目（Q1）で敗退した。

▼ラッセル イエローフラッグが見えたけどうまく加速できていて、途中ではコンマ5秒リードしていた。最終的には0.2秒に縮まったけど、それで十分だった。あのラップを走れたのは特別な経験だった。

▼フェルスタッペン あのラップはターン6で既に危なかったが、ターン9に進入した際にグリップを失ってしまった。あとで確認してみる。3番手のチャンスもあったので残念だが、我々はスタートがうまくないので結局は5番手になっていたのでは。

▽予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)アントネッリ（メルセデス）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)ノリス（マクラーレン）

(７)ピアストリ（マクラーレン）

(８)ハジャー（レッドブル）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ガスリー（アルピーヌ）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)ベアマン（ハース）

(14)ヒュルケンベルク（アウディ）

(15)オコン（ハース）

(16)コラピント（アルピーヌ）

＜以下Q1敗退＞

(17)サインツ（ウィリアムズ）

(18)アルボン（ウィリアムズ）

(19)ペレス（キャデラック）

(20)ボッタス（キャデラック）

(21)アロンソ（アストンマーチン）

(22)ストロール（アストンマーチン）