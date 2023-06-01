【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～】 6月28日23時 予約締切 10月 発送予定 価格：35,200円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～」の予約をプレミアムバンダイにて本日6月28日23時まで受け付けている。価格は35,200円。発送は10月の予定。

本商品は、小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場するシャア・アズナブルの専用機「ナイチンゲール」を立体化した可動フィギュア。特徴的な赤い装甲を濃淡2色のマットカラーの彩色で再現し、機体各所に白を基調にしたラインプリントを施している。

大型のMS「ナイチンゲール」を全高約165mmで立体化しており、バインダーを展開した全幅は約400mm、前後幅は約310mmにも至る。一部関節にはダイキャストパーツを使用し、付属の専用台座で正位置と前傾の2パターンでディスプレイできる。

武装は10基のファンネルのほか、大型メガ・ビーム・ライフルやビーム・トマホーク、フロント・スカートの隠し腕用を含めた4本のビーム・サーベルが付属する。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～」

サイズ：全高 約165mm、左右幅 約400mm、前後幅 約310mm

素材：ABS、PVC、ダイキャスト

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左3種右4種

・大型メガ・ビーム・ライフル

・ビーム・サーベル用エフェクト×4

・ビーム・トマホーク

・ビーム・トマホーク用エフェクト一式

・収納用ビーム・トマホーク

・シールド

・専用台座一式

(C)サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。