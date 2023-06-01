【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)】 2026年11月発送予定 価格：22,000円 プレミアムバンダイ販売商品

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞」として長く展開されている「聖戦士ダンバイン」シリーズのアクションフィギュア。6月20日に一般店頭で発売されたばかりの「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」に続くラインナップとして、「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」が現在プレミアムバンダイにて予約を受付中だ。

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」。11月発送予定。価格は22,000円。プレミアムバンダイ販売商品

「聖戦士ダンバイン」で、ショット・ウェポンが開発したアの国最後のオーラバトラー、ズワァース。大型のオーラコンバーターを搭載し、重武装・重装甲でありながらパワーとスピードを備え、“黒騎士”ことバーン・バニングスが搭乗、ショウのビルバインと死闘を繰り広げた。

アニメ設定のズワァースよりも昆虫のようなイメージが強いデザインとなった

「H.D.（High Density）」の元にリファインされたこのズワァースは、昆虫のクワガタを思わせる頭部と、蛾をモチーフとした翅を持ち、先にH.D.化されたダンバインとは対照的な存在としてデザインされている。漆黒の体色は光沢とフラットの両方が混在していて、単に美しいだけではない生物的なキャラクター性を演出。また各所に金属フランジ加工のモールドが追加されたことで、鎧を思わせる無機的な意匠も混在している。

H.D.版ダンバインのカブトムシのような頭部とは対照的な、クワガタのような形の頭部を持つ

存在感の強い大型のオーラコンバーターと左腕のシールド。シールドにはオーラ・ソードを収納可能

同じ黒でも光沢とフラットが混在するカラーリングに注目

ズワァースを象徴巨大なオーラコンバーターや左腕のシールド、脚部などはH.D.化により情報量が大きく向上。もちろんそれぞれはこれまでに展開された「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞」のノウハウにより可動や各種ギミックを備えている。このフィギュアオリジナルの武器、ランスが付属するのも嬉しいところ。

H.D.版ズワァースオリジナルの武器となるランス

力強さを感じられる大型の脚部

右下に見えるのが「ROBOT魂＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」。対峙シーンはかなり見栄えがする

展示を見ていただくと分かるように「ROBOT魂＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」とはそのサイズ感も大きく異なっている。展示のように対決シーンを楽しみたい人は早めに予約をすることを勧めたい。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)サンライズ