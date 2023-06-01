【METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット】 2026年12月発送予定（2次抽選分） 価格：19,800円 プレミアムバンダイ販売商品 【METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]】 2026年12月発送予定（2次抽選分） 価格：17,600円 プレミアムバンダイ販売商品

発売中の「METAL BUILD Hi-νガンダム」並びに「Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」に対応するオプションアイテム、「Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」の2次抽選販売が受付中。そのサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されている。

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの「METAL BUILD Hi-νガンダム」展示コーナー

小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場するHi-νガンダムのオプション武装「HWS（ヘビー・ウェポン・システム）」と大出力ビーム砲「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」。それぞれをHi-νガンダムに装備することで、違ったスタイルを楽しむことができ、両方を装備することも可能としている。

「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」。12月発送予定（2次抽選分）。価格は19,800円。プレミアムバンダイ販売商品（※「METAL BUILD Hi-νガンダム」は別売り）

「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」。12月発送予定（2次抽選分）。価格は17,600円。プレミアムバンダイ販売商品（※「METAL BUILD Hi-νガンダム」は別売り）

「HWSオプションセット」は装備することで、フルアーマー版Hi-νガンダムといったスタイルとなり、ハイ・メガ・シールドや各部装甲に配されたミサイルランチャー、ハイパー・メガ・ライフルなど攻撃面も充実した装備となる。こちらは通常版と METAL BUILD EXPO版の両者に対応したカラー設定となっている。

重装甲を身にまとった、フルアーマーHi-νガンダムという面持ちに

先端に2連装メガ粒子砲を備えたハイ・メガ・シールド

一方の「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」は、ラー・カイラムの主砲を改造した大型武装で、オリジナルの要素として「拡散砲撃モード」と「収束砲撃モード」への変形機構を実装している。今回発売されるものは、METAL BUILD EXPO版のカラーとなるが、もちろん通常版に装備することも可能だ。

2モードに変形可能なハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー。こちらは収束砲撃モード

2つのアイテムに対応する「Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」は、現在イベント開催記念の事後抽選販売を実施中だ

それぞれは1次予約分が完売し、現在は12月発送分の2次抽選を受付中。ともに締切は7月19日23時となっている。また「Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」は、過去に同商品未購入のCLUB TAMASHII MEMBERS限定の事後抽選販売を、7月6日まで実施中。詳細は公式サイトを参照のほど。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)サンライズ