◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。DF板倉滉（29＝アヤックス）は姿を見せず、MF久保建英（25＝Rソシエダード）は別メニュー調整となった。日本は29日（同30日）にブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨む。

通常は練習の冒頭を報道陣に公開する場合が多く、この日も冒頭15分を公開予定としていたが、急きょ異例のクローズ対応とした。非公開の冒頭部分で戦術練習を行ったもようだ。練習開始から約40分後に報道陣に公開されたが、板倉は不在。久保は別メニューで調整した。

板倉は25日（日本時間26日）に行われた1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に先発したものの、前半39分に交代。前半終了後、森保監督は中継局のフラッシュインタビューで「筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明していた。

板倉自身もスウェーデン戦後の取材対応で左太もも裏に違和感があったことを明かしたが、「まだ全然やれる感じではあった」と軽傷を強調していた。

日本は1次リーグを1勝2分けの2位で突破。決勝T初戦では、W杯最多優勝回数を誇る“王国”ブラジルと激突する。