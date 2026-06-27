香取慎吾『しんごの芽』でさらば青春の光・森田哲矢と初タッグ！「細かく突っ込んでくれてうるさいのが良かったです」

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あらたな「未来のヒット番組」を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る読売テレビ『しんごの芽（「芽」は、芽の絵文字）』（毎週土曜 23時30分～）。

MCを務めるのは、40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。

そんな『しんごの芽』の6月のマンスリーMCとして森田哲矢（さらば青春の光）の出演が決定した。今回が初共演となる香取と森田がどのようなトークを繰り広げるのか、注目だ。

■「香取さんとの会話の間を楽しめるようにならないとな、まだまだだな、と思った」（森田哲矢）

7月の企画のタネは、在住者の約6人にひとりが社長だという東京・赤坂で声をかけた人が社長か社長ではないかを見た目だけで当てる「社長 or NOT」、4月の企画のタネとして放送され好評を博した「かたいか？やらかいか？」の第2弾として、ティッシュで作った“こより”がどこまで硬くなるかを検証する「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」など全4本をオンエア。

商店街にある長年閉ざされた店のシャッターを開けた先にはどんな光景が広がっているのかを検証する「シャッターの向こう側」、大半の人には嫌われているが熱烈に好きな人が存在する野菜界における“パクチー”的存在を様々な分野で調査する「パクチー」も届ける。

■香取慎吾＆森田哲矢 収録後コメント

Q：共演の感想は？

森田：初共演で、お会いしたことも見かけたこともなかったので嬉しかったです。

香取：マジで初共演？ その感じは全くなかったですね。楽しかったですよ。細かく突っ込んでくれてうるさいのが良かったです。

森田：そういうの言わないで良いですよ、ギリ褒めてないんで今の（笑）。僕は香取さんとの会話の間を楽しめるようにならないとな、まだまだだな、と思いましたね。でもいい番組ですよね、力入ってない感じもいいんですよ、企画もちゃんと面白いし。

香取：森田くんも大活躍で色んなお仕事されてるのに、そんな方が楽しいって言ってくれるのは嬉しいですよ。

Q：印象に残った7月の“企画のタネ”は？

森田：「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」ですかね。今までのテレビで見たことないバラエティの仕組みが最後あったんですよ、だから凄く新鮮で印象に残りました。企画自体が良いかどうかは分からないですけど（笑）。

香取：「社長 or NOT」は楽しかったかなぁ。もうちょっと見たいのに結構あっさりしてるVTRで、結構気になる人もいたのに。もっとインタビューを受けてくれた人のことを知りたいなぁと思いました。面白かったです。

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

毎週土曜 23:30～23:55 ※関西ローカル

放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：森田哲矢（さらば青春の光）

■関連リンク

『しんごの芽』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/shingonome/