「ポケモン」のガシャポン「つまんでつなげてマスコット」第15弾が6月第4週に発売ヒトカゲとゴンベ、それぞれの進化形を含めた5種のボールチェーン&カニカンVer.が登場
【ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15】 6月第4週 発売 価格：各300円【ヒトカゲ】
ヒトカゲ ボールチェーンver.
バンダイは、ガシャポン「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」を6月第4週に発売する。全10種あり、価格は各300円。
本商品は、「つまんでつなげてマスコット」の第15弾。今弾では「ヒトカゲ」と「リザード」、「リザードン」のほか、「ゴンベ」と「カビゴン」がラインナップ。それぞれボールチェーンver.とカニカンver.の2種類、全10種が展開される。
カニカンver.【リザード】
ボールチェーンver.
カニカンver.【リザードン】
ボールチェーンver.
カニカンver.【ゴンベ】
ボールチェーンver.
カニカンver.【カビゴン】
ボールチェーンver.
カニカンver.
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