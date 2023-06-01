【ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15】 6月第4週 発売 価格：各300円

ヒトカゲ ボールチェーンver.

バンダイは、ガシャポン「ポケットモンスター つまんでつなげてマスコット15」を6月第4週に発売する。全10種あり、価格は各300円。

本商品は、「つまんでつなげてマスコット」の第15弾。今弾では「ヒトカゲ」と「リザード」、「リザードン」のほか、「ゴンベ」と「カビゴン」がラインナップ。それぞれボールチェーンver.とカニカンver.の2種類、全10種が展開される。

【ヒトカゲ】

カニカンver.

【リザード】

ボールチェーンver.

カニカンver.

【リザードン】

ボールチェーンver.

カニカンver.

【ゴンベ】

ボールチェーンver.

カニカンver.

【カビゴン】

ボールチェーンver.

カニカンver.

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