『キルアオ』第2期制作決定！ 原作・藤巻忠俊より直筆イラスト＆期待度MAXなコメント到着
本日6月27日、テレビアニメ『キルアオ』（テレビ東京系）の1期最終話となる第12話の放送にあわせて、2期制作が解禁となった。併せて、原作者の藤巻忠俊より直筆イラストとコメントが到着した。
【写真】『キルアオ』2期も楽しみ！ 第2弾キービジュアル
大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた。驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメートたちとの青春スクールライフだったー。元の姿に戻ることができるのか? 十三のもとに刺客が迫る。
突如中学生の姿に変貌してしまった伝説の殺し屋・大狼十三と個性豊かなキャラクターたちによる波乱のスクールライフが描かれた1期。続く2期では、さらなる強敵たちとの出会いが待ち受ける。
原作者・藤巻忠俊の直筆イラストでは「2期制作決定!!」の文字と共に、教科書を片手に銃を撃ち放つ十三の姿が描かれている。コメントでは、関係者と1期を応援してくれた視聴者へ感謝を述べつつ、「まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います」としている。
※原作者・藤巻忠俊 コメント全文は以下の通り。
■原作者・藤巻忠俊 コメント全文
おかげさまで2期決定！ アニメに関わる皆様ありがとうございます。応援してくれた皆様ありがとうございます。まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います。ぜひ肩の力を抜いてお待ちください！
【写真】『キルアオ』2期も楽しみ！ 第2弾キービジュアル
大狼十三（おおがみジュウゾウ）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた。驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメートたちとの青春スクールライフだったー。元の姿に戻ることができるのか? 十三のもとに刺客が迫る。
原作者・藤巻忠俊の直筆イラストでは「2期制作決定!!」の文字と共に、教科書を片手に銃を撃ち放つ十三の姿が描かれている。コメントでは、関係者と1期を応援してくれた視聴者へ感謝を述べつつ、「まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います」としている。
※原作者・藤巻忠俊 コメント全文は以下の通り。
■原作者・藤巻忠俊 コメント全文
おかげさまで2期決定！ アニメに関わる皆様ありがとうございます。応援してくれた皆様ありがとうございます。まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います。ぜひ肩の力を抜いてお待ちください！