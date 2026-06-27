約200万kWhを公共施設へ！エクソル「福知山市で自社太陽光発電所の電力を公共施設で活用」

記事ポイント エクソルが福知山市三和町梅原の自社太陽光発電所の電力を市内公共施設で活用開始約1.8MWの福知山発電所で発電した再生可能エネルギー電力を公共施設へ供給たんたんエナジーを通じた特定卸供給で地域の発電所から地域の消費地へ届ける仕組み エクソルが福知山市三和町梅原の自社太陽光発電所の電力を市内公共施設で活用開始約1.8MWの福知山発電所で発電した再生可能エネルギー電力を公共施設へ供給たんたんエナジーを通じた特定卸供給で地域の発電所から地域の消費地へ届ける仕組み

エクソルが京都府福知山市で、三和町梅原に保有する自社太陽光発電所の再生可能エネルギー電力を市内の公共施設で活用開始します。

供給開始日は2026年7月11日(土)予定です。

特定卸供給を活用し、地域で生み出した電力を地域の公共施設へ届けます。

エクソル「福知山市で自社太陽光発電所の電力を公共施設で活用」

供給開始日：2026年7月11日(土)予定発電所：福知山市三和町梅原に所在する約1.8MWの太陽光発電所活用場所：市内の公共施設対象外：市民病院、上下水道関連施設を除く公共施設で消費する電力年間発電量：約200万kWhを見込む

福知山市三和町梅原にあるエクソル所有の太陽光発電所で発電した電力が、市内の公共施設で使われます。

発電した電力全てを公共施設において活用する想定です。

福知山市では、公共施設へのオンサイトPPA事業や学校への電力供給など、エネルギーの地産地消に向けた施策が進められてきました。

地域で生み出した電力を地域で使う背景

再生可能エネルギーの普及が進む一方で、発電された電力の多くは電力系統を通じて広域的に供給されています。

発電地域で活用されないケースもあるなか、今回の供給では地域で生み出した電力を地域で活用します。

エクソルは2014年より福知山市三和町梅原で自社太陽光発電所を運営してきましたが、福知山市内で活用する仕組みには至っていませんでした。

特定卸供給で市内公共施設へ届ける仕組み

供給元：エクソルの約1.8MW太陽光発電所供給方法：特定卸供給契約供給を担う地域新電力：たんたんエナジー活用先：福知山市内の公共施設

特定卸供給は、これまで市外へ流出していた大規模な電気を市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

今回の供給では、たんたんエナジーを通じて市内の公共施設へ電力を供給します。

発電事業者のエクソル、地域新電力のたんたんエナジー、電力の活用先となる福知山市が連携し、地域で生み出した再生可能エネルギーの有効活用を進めます。

公共施設で使われる再生可能エネルギー電力

地域で発電した電力の地産地消を推進公共施設における再生可能エネルギー利用を拡大地域内でのエネルギー循環モデルを構築

市内公共施設への供給により、地域で発電した電力の地産地消を進めます。

公共施設で消費する電力に、地域の発電所で生まれた再生可能エネルギー電力が使われます。

地産再生可能エネルギーの利用拡大も見込まれています。

設備と電力供給の両面から進む地産地消

エクソルは本件を通じて、発電した再生可能エネルギーの電力を地域内で活用する施策を推進します。

今後も自治体や地域新電力との連携を通じて、公共施設をはじめとするさまざまな需要先での再生可能エネルギー活用拡大に取り組んでいきます。

第一弾として実施したソーラーシェルターの設置とあわせ、設備と電力供給の両面から進める地域におけるエネルギーの地産地消です。

福知山市三和町梅原の発電所で生まれた電力が、市内の公共施設で使われる仕組みです。

地域の発電所、地域新電力、福知山市の連携により、再生可能エネルギー電力の地域内活用が進みます。

エクソル「福知山市で自社太陽光発電所の電力を公共施設で活用」の紹介でした。

よくある質問

Q. 供給開始日はいつですか？

A. 供給開始日は2026年7月11日(土)予定です。

エクソルが福知山市三和町梅原に保有する自社太陽光発電所の電力を、市内の公共施設で活用開始します。

Q. 電力はどこで活用されますか？

A. 電力は福知山市内の公共施設で活用されます。

公共施設で消費する電力は、市民病院、上下水道関連施設を除きます。

Q. 特定卸供給とは何ですか？

A. 特定卸供給は、これまで市外へ流出していた大規模な電気を市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

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