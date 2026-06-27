カードも小物も360度で飾れる収納タワー！ホゴダス「TCG-STA05」

記事ポイント ホゴダスTCG-STA05の3段360度展示天然木チャコールブラック調の展示タワー十字仕切り木製トレイとスチール軸受け ホゴダスTCG-STA05の3段360度展示天然木チャコールブラック調の展示タワー十字仕切り木製トレイとスチール軸受け

トレーディングカードサプライ品ブランドのホゴダスが、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。

PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、コレクションを飾って楽しむためのディスプレイタワーです。

チャコールブラック調の天然木仕上げとスチール製ボールベアリングで、ゲームルームやデスク周りにコレクターズスペースを作れます。

ホゴダス「TCG-STA05」

販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングサイズ：50×22.5×22.5cm重量：1600g素材：天然木(チャコールブラック調仕上げ)構造：3段式(各段 木製トレイ＋十字仕切り)回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製収納可能枚数：約100枚収納対象：マグネットカードローダー、フィギュアなど

「TCG-STA05」は、PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。

カードをしまうだけでなく、飾るスタイルへつなげます。

チャコールブラック調の天然木は落ち着いたダークトーンで、デスク周りやゲームルームのインテリアに自然に溶け込みます。

円形木製台座の上でタワー全体が回るため、正面を変えながらコレクションを鑑賞できます。

3段各4エリアに正面展示できる飾る収納

3段各4エリアの展示スペースに、PSAスラブやマグネットローダーを正面へ向けて並べられます。

グレーディングスラブやカードローダーを一覧で管理しながら、コレクションを日常の空間で眺められる構造です。

気分に合わせてコレクションを入れ替えられるため、飾るカードの組み合わせを変えながら使えます。

フィギュアなども収納対象に含まれているので、カードと一緒にディスプレイする小物の置き方も考えられます。

十字仕切り付きトレイで整えて並べる3段構造

各段には、十字仕切りを備えた木製トレイがあり、スラブやカードローダーを面ごとに分けて並べられます。

仕切りによって展示スペースが分かれるため、PSAスラブやマグネットローダーを各段4エリアに整然と配置できます。

1・2段目は上段のトレイが天井となり、展示物をしっかり保護します。

最上段はオープン構造で、上から出し入れしやすい設計です。

カードの入れ替えをしながら一覧で管理できるため、しまう収納と見せる収納をひとつのタワーで扱えます。

ベアリング式360度回転で角度を変えて鑑賞

回転方式：ベアリング式360度スムーズ回転内蔵部品：スチール製ボールベアリング台座：円形の木製台座

底面には円形の木製台座があり、スチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、正面を変えながらコレクションを並べられます。

同じ場所に置いたまま向きを変えられるので、並べたグレーディングスラブをあらゆる角度から鑑賞できます。

正面を変えるたびに違う面のディスプレイが見え、3段に分けたコレクションの見せ方にも変化が出ます。

チャコールブラック調の天然木仕上げ

素材：天然木仕上げ：チャコールブラック調仕上げ

本体はチャコールブラック調に仕上げた天然木製で、カードの色や箔押しを引き立てる落ち着いた質感です。

木目の質感を活かした落ち着いたダークトーンで、ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込みます。

プラスチック製にはない重厚感と存在感があり、コレクションを飾る場所そのものをコレクターの空間に近づける仕上がりです。

カードローダーやフィギュアを並べたときも、ダークトーンの木製タワーが展示物を引き立てます。

販売ショップとコレクションの使い分け

販売ショップ：Amazon販売ショップ：楽天市場販売ショップ：Yahoo!ショッピング

「TCG-STA05」は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで販売されています。

PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを正面展示できるため、鑑定・封入されたカードや保護したカードを飾る用途に向いています。

約100枚の収納に対応し、カードローダーやフィギュアなどをまとめて見せる収納として扱えます。

大切なコレクションを保管するだけでなく、日々の空間に並べることで、カードの入れ替えや配置を楽しめます。

保護したカードをしまい込まず、面ごとにテーマを分けて並べたいコレクションに向いたディスプレイです。

木製の落ち着いた質感と回転する台座により、デスク周りでもカードや小物の配置を変えながら見せ方を整えられます。

ホゴダス「TCG-STA05」の紹介でした。

よくある質問

Q. ホゴダス「TCG-STA05」は何を展示できますか？

A. PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できます。

収納対象にはマグネットカードローダー、フィギュアなども含まれています。

Q. ホゴダス「TCG-STA05」はどのように回転しますか？

A. 底面の円形木製台座にスチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、正面を変えながらコレクションを鑑賞できます。

Q. ホゴダス「TCG-STA05」の素材と仕上げは何ですか？

A. 素材は天然木で、チャコールブラック調仕上げです。

木目の質感を活かした落ち着いたダークトーンで、ゲームルームやデスク周りのインテリアになじみます。

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