『黄泉のツガイ』第2クールのPV解禁 OPは音田雅則、EDは菅原圭
テレビアニメ『黄泉のツガイ』が、TOKYO MXなどで7月4日23時30分より第2クールが放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、メインPVが解禁となり、OPテーマは音田雅則、EDテーマは菅原圭が担当する。
【動画】公開された『黄泉のツガイ』第2クールPV
ビジュアルには、イワンとの激闘に挑む左右様の躍動感あふれる姿を中心に、その背後で弓矢を構え、鋭い眼差しで敵を見据えるユルの姿が描かれている。
映像では、ユルを狙う謎の男・イワンが東村を襲い、長老・ヤマハと対峙する緊迫のシーンをはじめ、キョウカがユルの幼馴染であるダンジにある使命を託す場面など、第2クールの波乱の物語を予感させる印象的なシーンが次々と映し出されている。
さらに、宇宙人のような姿の謎めいた新キャラクターや、オシラサマとともに下界を駆けるダンジの姿も登場。ユルが放つ「敵か、味方か」という言葉が、新たな局面を迎える物語への期待を一層高める内容となっている。左右様やデラ、ハナたちとともに戦いへと身を投じていくユル。第2クールで描かれる新たな出会いと激闘、そしてそれぞれの思惑が交錯する物語の行方が見どころとなる。
■キャスト
ユル：小野賢章
アサ：宮本侑芽
左：本田貴子
右：小山力也
田寺リュウ：中村悠一
段野ハナ：島袋美由利
ガブちゃん：久野美咲
影森アスマ：石田彰
影森ジン：諏訪部順一
与謝野イワン：三木眞一郎
【動画】公開された『黄泉のツガイ』第2クールPV
ビジュアルには、イワンとの激闘に挑む左右様の躍動感あふれる姿を中心に、その背後で弓矢を構え、鋭い眼差しで敵を見据えるユルの姿が描かれている。
映像では、ユルを狙う謎の男・イワンが東村を襲い、長老・ヤマハと対峙する緊迫のシーンをはじめ、キョウカがユルの幼馴染であるダンジにある使命を託す場面など、第2クールの波乱の物語を予感させる印象的なシーンが次々と映し出されている。
■キャスト
ユル：小野賢章
アサ：宮本侑芽
左：本田貴子
右：小山力也
田寺リュウ：中村悠一
段野ハナ：島袋美由利
ガブちゃん：久野美咲
影森アスマ：石田彰
影森ジン：諏訪部順一
与謝野イワン：三木眞一郎
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