さらば青春の光・森田哲矢、香取慎吾と初共演 企画のタネをジャッジ【コメントあり】
香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜 後11：30〜 ※関西ローカル）の7月マンスリーMCにお笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が決定した。
【番組カット】『しんごの芽』MCを務める香取慎吾
新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。今回が初共演となる香取と森田がどのようなトークを繰り広げるのか。
7月の企画のタネとして在住者の約6人に1人が社長だという東京・赤坂で声をかけた人が社長か社長ではないかを見た目だけで当てる「社長 or NOT」、4月の企画のタネとして放送され好評を博した「かたいか？やらかいか？」の第二弾として、ティッシュで作った“こより”がどこまで硬くなるかを検証する「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」、商店街にある長年閉ざされた店のシャッターを開けた先にはどんな光景が広がっているのかを検証する「シャッターの向こう側」、大半の人には嫌われているが熱烈に好きな人が存在する野菜界における“パクチー”的存在をさまざまな分野で調査する「パクチー」の合計4本を送る。
【コメント】
――共演の感想は？
森田：初共演で、お会いしたことも見かけたこともなかったのでうれしかったです。
香取：マジで初共演？その感じは全くなかったですね。楽しかったですよ。細かく突っ込んでくれてうるさいのが良かったです。
森田：そういうの言わないで良いですよ、ギリ褒めてないんで今の(笑)。僕は香取さんとの会話の間を楽しめるようにならないとな、まだまだだな、と思いましたね。でもいい番組ですよね、力入ってない感じもいいんですよ、企画もちゃんとおもしろいし。
香取：森田くんも大活躍でいろんなお仕事されてるのに、そんな方が楽しいって言ってくれるのはうれしいですよ。
――印象に残った7月の“企画のタネ”は？
森田：「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」ですかね。今までのテレビで見たことないバラエティの仕組みが最後あったんですよ、だから凄く新鮮で印象に残りました。企画自体が良いかどうかは分からないですけど(笑)。
香取：「社長 or NOT」は楽しかったかなぁ。もうちょっと見たいのに結構あっさりしてるVTRで、結構気になる人もいたのに。もっとインタビューを受けてくれた人のことを知りたいなぁと思いました。おもしろかったです。
【番組カット】『しんごの芽』MCを務める香取慎吾
新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。今回が初共演となる香取と森田がどのようなトークを繰り広げるのか。
7月の企画のタネとして在住者の約6人に1人が社長だという東京・赤坂で声をかけた人が社長か社長ではないかを見た目だけで当てる「社長 or NOT」、4月の企画のタネとして放送され好評を博した「かたいか？やらかいか？」の第二弾として、ティッシュで作った“こより”がどこまで硬くなるかを検証する「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」、商店街にある長年閉ざされた店のシャッターを開けた先にはどんな光景が広がっているのかを検証する「シャッターの向こう側」、大半の人には嫌われているが熱烈に好きな人が存在する野菜界における“パクチー”的存在をさまざまな分野で調査する「パクチー」の合計4本を送る。
――共演の感想は？
森田：初共演で、お会いしたことも見かけたこともなかったのでうれしかったです。
香取：マジで初共演？その感じは全くなかったですね。楽しかったですよ。細かく突っ込んでくれてうるさいのが良かったです。
森田：そういうの言わないで良いですよ、ギリ褒めてないんで今の(笑)。僕は香取さんとの会話の間を楽しめるようにならないとな、まだまだだな、と思いましたね。でもいい番組ですよね、力入ってない感じもいいんですよ、企画もちゃんとおもしろいし。
香取：森田くんも大活躍でいろんなお仕事されてるのに、そんな方が楽しいって言ってくれるのはうれしいですよ。
――印象に残った7月の“企画のタネ”は？
森田：「かたいか？やらかいか？ティッシュ編」ですかね。今までのテレビで見たことないバラエティの仕組みが最後あったんですよ、だから凄く新鮮で印象に残りました。企画自体が良いかどうかは分からないですけど(笑)。
香取：「社長 or NOT」は楽しかったかなぁ。もうちょっと見たいのに結構あっさりしてるVTRで、結構気になる人もいたのに。もっとインタビューを受けてくれた人のことを知りたいなぁと思いました。おもしろかったです。