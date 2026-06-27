◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026 ジャパン・フィフティーン31―38マオリ・オールブラックス（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本代表選手らで構成するジャパン・フィフティーンは、ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックスに31―38で敗れた。

最大17点のリードから大逆転負けを食らったが、シニアの国際試合デビューとなった明大4年のSO伊藤龍之介（21）は司令塔として獅子奮迅の活躍。「ワールドクラスの中で、前を見てプレーする部分は通用すると思った」と自信を得た様子だった。

前半はパスで1本、キックで2本と、計3トライをアシスト。特に前半8分にはあえて低い弾道のキックパスでWTB植田のトライをアシストした。「できるだけ低く蹴る意識だった。高いと（相手に）取られる可能性もある。メイジでもしっかり練習していた」といい、ピンポイントではなかったものの、濡れたピッチでバウンドしたボールが、数的有利でフリーとなっていた植田の元へと渡った。

パス、キック、ランと3拍子そろったスキルに、視野の広さや状況判断も抜群。前半27分ごろにはパスと見せかけて急加速し、トライに迫ったがノックフォワードとなる見せ場も作った。それでも「判断のスピードは、もう一段階上げないといけない。トライのチャンスを2、3回潰した。あそこまでプレッシャーがかかることはない。そこは大学とは違った」と反省も忘れなかった。

日本代表で10番の座を着々と固めていたSO李承信（神戸）は、手術のため今年の代表活動には参加できない見通し。宮崎合宿に参加していた小村真也（トヨタ）もコンディション不良で離脱しており、伊藤が今後も10番を背負う可能性は高い。7月4日の新設国際大会ネーションズ選手権・イタリア戦に出場すれば、初キャップを獲得。来年のW杯オーストラリア大会に向けて、身長1メートル72の小さな司令塔が大きな第一歩を踏み出した。