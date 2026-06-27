“甦った刑事”織田裕二の喝にしびれる！警察の揉み消し体制に「俺たちは何のために警察やってんだ」＜ドラマ『ダブルエッジ』＞

織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演を務めたテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が6月27日（土）に放送された。

本作は、織田演じる車いすに乗った元捜査一課刑事・郡司孝介が主人公。かつて捜査一課のエースだった郡司は、3年前に連続殺人鬼・馬飼野隆一（音尾琢真）と接触した現場で刺されてしまった。これをきっかけに郡司は、所轄の生活安全課へ異動。一方、郡司に撃たれた馬飼野は、海に落下して命を落としたと思われていた。

しかし物語冒頭、馬飼野の手口とよく似た殺人事件が新たに発生。馬飼野と唯一接触していた郡司は捜査一課に呼び戻され、ASD（自閉スペクトラム症）をもつ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（小野花梨）とタッグを組み、この難解な事件に挑むことになる。

物語の後半では、郡司が捜査を進めるなか、政治がらみの圧力で“上”から捜査を止められる展開に。郡司は「俺たちは何のために警察やってんだ」と訴えかけ、織田の真摯な演技も相まって胸を揺さぶるシーンが繰り広げられた。

【映像】周囲の心を動かす郡司孝介（織田裕二）の訴え

◆「真実突き止めなくてどうすんのよ」

物語冒頭、大物政治家・佐倉圭佑（田中美央）の娘が殺害される事件が発生。その遺体は真っ赤に染まった白いドレスをまとっており、3年前に死んだはずの連続殺人鬼・馬飼野の手口と酷似していた。さらに現場から馬飼野の指紋と毛髪も採取される。

そこで捜査本部を指揮する管理官・国領克俊（津田健次郎）は、馬飼野と接触したことがある元捜査一課の刑事・郡司を呼び戻すことに。

現在車いす生活を送っている郡司は、偶然出会った財務捜査官の華瑠をサポートにつけ、事件の捜査を開始した。

そのなかで、今回の事件の被害者は、ある女性が熱中症で死亡した事故にかかわっていた可能性が浮上。今回の事件の犯人は馬飼野ではなく、この事故の関係者に復讐している模倣犯が起こしたものと郡司は考える。

「復讐」「模倣犯」である可能性を被害者の父で大物政治家である佐倉に突き付けた郡司は、彼を怒らせてしまい、警視庁にクレームが入る事態に。

すると国領は刑事部長に呼ばれ、「永田町の機嫌を損ねたらマズいことくらいわかるだろう？」と、郡司を捜査から外すよう圧をかけられてしまう。

そこで国領は郡司に、この事件から手を引くよう告げた。

しかし郡司は「悪いけど、俺続けるよ。責任はとる」と諦めず、国領は「クビになりたいんですか？」と返す。これに対し郡司は「真実突き止めなくてどうすんのよ」と声を上げ、「もう1人、（復讐で）人が殺されるかもしれないんだぞ？ それをただ黙って見てろって言うんだったら、俺たちは何のために警察やってんだ」と真剣に訴えた。

圧力に屈さず真実を追い求める郡司に、国領をはじめ、ほかの捜査員の面々もハッとした表情に。そこから上層部に抗い、一丸となって真実に迫っていく熱い展開が繰り広げられることとなった。