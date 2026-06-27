「きゅうり」は何に弱いかご存じですか？保存方法と効率的な摂取法も管理栄養士が解説！

きゅうりを効率的に摂取する方法や保存方法はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修管理栄養士がきゅうりの効率的な摂取方法と保存方法について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「きゅうりの食べ過ぎで現れる症状」は？食べると得られる効果も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

田中 純子（管理栄養士）

保育園、小学校、特別養護老人ホーム、障害者支援施設で調理・献立作成の経験を経て、現在は総合病院に勤務。NST業務、栄養指導（外来・入院）、治験等に携わっている。

きゅうりとは？

きゅうりは、ウリ科の代表的な野菜です。名前の由来は、かつて黄色く熟してから食べていたことから、「黄瓜（きうり）」がなまって「きゅうり」と呼ばれるようになりました。代表的な夏野菜の1つですが、品種改良により1年中召し上がることができます。農林水産省の指定野菜にも含まれ、水分を豊富に含むため、夏の水分補給にも適しています。選ぶ際は、太さが均一で鮮やかな緑色のものが良く、表面の小さなとげがしっかりしているものは新鮮です。

きゅうりを効率的に摂取する方法

下ごしらえのポイント

生で食べる場合は、塩を振って板ずりをすると色が鮮やかになり、とげや渋みが取れて食感も良くなります。酢の物にする際は、立て塩（薄い塩水）につけて余分な水分をほどよく抜くことで味がなじみやすく、よりおいしく仕上がります。咀嚼力や消化機能が低下している高齢の方には、皮を剥くと食べやすくなります。また離乳食にする場合は、月齢に合わせて加熱したりすりおろしたりといった工夫が必要です。

ビタミンC保持のポイント

きゅうりには、ビタミンCを分解する酵素（アスコルビナーゼ）が含まれています。熱や酸で働きが弱まりやすいため、塩を振ったり酢やレモン汁を加えることで、ビタミンCの損失を防げます。

きゅうり炒めのポイント

【きゅうりと竹輪の炒め物2人分】

生で食べることが多いきゅうりですが、炒めてもおいしくいただけます。きゅうり2本と竹輪3本を5mmの斜め切りにし、混ぜ過ぎないように油でサッと炒めましょう。歯ごたえを残すため、炒め過ぎないことがポイントです。味付けは、和風だしの素小さじ1と塩・こしょうで整えます。加熱時間が長すぎるとカリウムやビタミンCなどの水溶性栄養素が減少するため、他の具材と合わせる場合はきゅうりを最後に加えると栄養と食感を維持しやすくなります。

きゅうりの保存方法と期間

保存方法

きゅうりは乾燥に弱く、水分が失われるとハリがなくなり、ビタミンCも減少しやすくなります。また、5℃以下の環境では低温障害を起こしやすく、食味の劣化につながるため、温度管理が重要です。保存に適した温度は10～15℃前後とされ、なるべく冷やしすぎない環境で、適度な湿度を保ちながら保存するのがポイントです。家庭では、軽く水気をふき取り、キッチンペーパーで包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で立てて保存すると鮮度が保ちやすくなります。

保存期間

きゅうりの水気をしっかり拭き取り、乾燥を防ぐためにポリ袋に入れましょう。密封はせず、冷蔵庫の野菜室にへたを上にして立てて保存すると、4～5日ほど鮮度を保つことができます。冬場は冷蔵庫よりも風通しの良い冷暗所の方が日持ちしやすく、みずみずしい食感を維持できます。

「きゅうりの食べ過ぎ」についてよくある質問

ここまできゅうりの食べ過ぎについて紹介しました。ここでは「きゅうりの食べ過ぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

きゅうりは1日何本まで食べて良いでしょうか？

田中 純子

きゅうりは1本あたり約100g・13kcalと、とても低エネルギーの野菜で、摂取量の上限は特にありません。2023年の国民健康・栄養調査では、日本人の1日の野菜摂取量の平均は256gと、健康日本21（第三次）が目標としている350gにはまだ届いていません。きゅうりも含め、さまざまな野菜と組み合わせながら、1日350gを目安に摂るように心がけましょう。

きゅうりを毎日食べるとどのような効果があるでしょうか？

田中 純子

きゅうりには水分とカリウムが豊富に含まれており、体内の余分な水分やナトリウムの排出を助けるため、むくみ予防に役立ちます。さっぱりと食べやすいので、暑い季節や食欲が落ちやすい時期の水分補給にも適しています。また、きゅうりをぬか漬けにすると、ぬか床に含まれる乳酸菌が加わるほか、ビタミンB群が増える傾向があり、腸内環境のサポートや栄養価の向上が期待できます。

まとめ

日本ではサラダや酢の物、漬け物など生で食べることが好まれますが、世界ではさまざまな料理にきゅうりが活用されています。スペインの冷製スープ「ガスパチョ」やブルガリアのきゅうりとヨーグルトの伝統料理「タラトール」などもあります。さまざまな料理にチャレンジすることで、水分やカリウム、ビタミン類をおいしく摂取しながら、食卓で新しい味わいや食感を楽しんでみてはいかがでしょうか。

「きゅうり」と関連する病気

「きゅうり」と関連する病気は3個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する病気

高血圧膀胱炎

腎炎

「きゅうり」と関連する症状

「きゅうり」と関連している、似ている症状は4個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

むくみ

下痢

腹痛

冷え

参考文献

文部科学省「食品成分データーベース」きゅうり

厚生労働省｜国民健康栄養調査

独立行政法人農畜産業復興機構｜きゅうり