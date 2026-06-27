tuki.日本武道館公演より「人生讃歌」ライブ映像公開！『Venue101』では卒業生に向けて披露

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tuki.（ツキ）の自身初ライブとなる日本武道館公演の模様を収めたライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』より、「人生讃歌」のライブ映像が公開された。

■tuki.「人生讃歌」は映画『愚か者の身分』の主題歌

「人生讃歌」は、映画『愚か者の身分』の主題歌として2025年10月にリリースされた楽曲。6月27日に放送されたtuki.の密着ドキュメンタリー番組『Venue101 Presents tuki. －17歳、はじめての日々－』内で、神奈川県鎌倉市にある清泉女学院中学高等学校の卒業イベントにtuki.がサプライズで訪れ、卒業生に向けてこの「人生讃歌」が披露された様子もオンエアされた。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/