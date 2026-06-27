タレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。親交の深いサッカー日本代表MF堂安律（28＝フランクフルト）への祝福メッセージのタイミングについて語った。

日本は、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終戦で、スウェーデン戦と1−1で引き分け、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた。この試合に先発出場した堂安は、後半21分に伊東純也と交代。ベンチに帰る際には怒ったような表情を浮かべていた。これについて「あれは監督に怒っていたわけではないです」と説明。「ちょっと怒っていた理由があるので、大会が終わったら話します。それだけ違うって書いてください」と語るにとどめた。

さんまは「もうすぐLINEを送ろうとしてるんですけども。まだ予選が終わって落ち着いてからね。向こうもやっぱりいろいろあるやろうからね」と思いを巡らせながら「今日、終わってすぐ送ろうと思ったら、堂安が途中交代。もちろん、次の32のために休ませたとは思うんやけどね。堂安自身は出たかった雰囲気で、ベンチに戻る時にちょっと怒ったような雰囲気やったから、今日送ったら俺まで怒られると思って」と堂安の交代シーンについて言及。「1日置いてから、寝かせてから。一応、おめでとうやからな」と祝福のメッセージのタイミングを探っていた。