グラビアアイドル・三田悠貴(28)が、22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】こりゃぁハミ出すよ 肩ひも必須のやわらか大ボリューム

自身のインスタグラムにオフショットもしっかり掲載。「今回はキラッキラでボリューム満点の衣装に挑戦しました!!」「思わず2度見しちゃうようなインパクトたっぷりの衣装にも挑戦しました」とアピールした。



キラキラのラメが施された背中部分まる出しのミニスカ風衣装には「この衣装個人的にすきっ」とコメント。レインボーカラーに白のウエスタンブーツという独特のコーディネートには「えっと虹を全部回収したらこうなりました」とおちゃめに感想をつづった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。4年のグラビア経験の中でも挑戦的な撮影だったと振り返っている。お気に入りはレインボー衣装で「信じられないくらい、何か炸裂していましたね」とボリューム感に自信を見せていた。



たわわすぎる美体だが、軟らかすぎて困ることもあるという。肩が出るような服を着るときの、肩ひものないバンドゥタイプのランジェリーが「うまく固定できなくてハミ出しちゃうことも」と明かしている。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。山岡雅弥、葉月つばさ、古川杏、穂波あみも登場している。



（よろず～ニュース編集部）