郡山の達人と美味しいものを巡る！福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン6

記事ポイント 福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン6放送佐久間宣行・平子祐希が郡山市をめぐる放送終了直後よりTVerで配信予定 福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン6放送佐久間宣行・平子祐希が郡山市をめぐる放送終了直後よりTVerで配信予定

福島中央テレビが、バラエティ番組「サクマ＆ピース」シーズン6を2026年7月19日(日)から4週にわたり放送します。

福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行さんと、アルコ＆ピースの平子祐希さんが地元をめぐる番組です。

各話は地上波放送直後からTVerでも配信予定です。

福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン6

番組名：サクマ＆ピース シーズン6放送日時：7月19日(日)〜4週連続放送 13:00〜13:30(予定)放送地域：福島県内配信：各話、放送終了直後よりTVerで配信予定出演：佐久間宣行、平子祐希(アルコ＆ピース)制作：福島中央テレビ番組WEB：番組公式サイト番組公式X：@SakumaAndPeace

「サクマ＆ピース」は、福島県いわき市出身の佐久間宣行さんと平子祐希さんが、故郷が誇るヒトやモノを全国に広めるためにプロデュースするバラエティ番組です。

2021年から始まり、シーズン5まで計20回放送されています。

シーズン6の舞台は福島県郡山市です。

全国に展開する外食チェーンの心臓部への潜入や、日本一、世界一の達人たちとの出会いが登場します。

10時間で12スポット4本撮りというロケの中で、郡山市のヒトやモノをプロデュースします。

花の達人と伝統のダンサーに出会う第1回

放送日：7月19日(日)回：第1回タイトル：花飾舞踏編-フラワーダンシング-

孤独にグルメをいただくドラマで話題になったドライブインでは、平子さんが大興奮します。

その後に向かった先では、伝統のダンサーが待ち構えています。

酒蔵と外食チェーンをめぐる第2回

放送日：7月26日(日)回：第2回タイトル：試食連発編-テイスティングラッシュ-

江戸時代から続く酒蔵では、世界的アウトドアブランドとコラボする酒蔵として超高額焼酎をプロデュースします。

郡山市が本社の外食チェーンでは、心臓部への潜入です。

1個780円の激うまカレーパンも登場し、郡山旅行をしたくなるような美味しいものへとつながります。

遊園地と音楽の街をめぐる第3回

放送日：8月2日(日)回：第3回タイトル：楽都開演編-シティオブミュージック-

郡山市イメージキャラクターの「がくとくん」率いるバンドが現れ、バンドの方向性の違いをまとめるプロデュースを敢行します。

郡山市最高齢かもしれないケーキ職人が作る、食べたらフラフラに酔っぱらうケーキも登場です。

さらに全身黒づくめの男が現れ、ブラックな世界へいざないます。

福島中央テレビ本社に潜入する第4回

放送日：8月9日(日)回：第4回タイトル：生の衝動編-ライブブロードキャスト-

番組5年目にして、この番組を制作する福島中央テレビ本社への潜入です。

30年以上続く情報番組の担当になったばかりのプロデューサーから、佐久間Pへガチ相談が寄せられます。

福島県を代表する菓子店の本店では、社長の悩みをプロデュースします。

最後は超おしゃれなカフェにいる世界チャンピオンの登場です。

出演者が語る郡山市編

平子祐希さんは、ずっと行きたかった場所に行けて、ロケ中に久々にはしゃいだとコメントしています。

佐久間宣行さんは、郡山について意外に知らないものやトレンドを再発見できる回になっているとのことです。

郡山旅行をしたくなるような美味しいものがたくさん出てくることもコメントされています。

郡山市の達人、お店、外食チェーン、酒蔵、遊園地、菓子店などを通して、福島県が誇るヒトやモノに出会えます。

佐久間宣行さんと平子祐希さんのプロデュースで、郡山市をめぐる街ぶらバラエティを楽しめます。

福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン6の紹介でした。

よくある質問

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6はいつ放送されますか？

A. 7月19日(日)から4週連続で、13:00〜13:30に福島中央テレビで放送予定です。

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6はどこで配信されますか？

A. 各話は地上波放送終了直後より、民放公式テレビポータルサイト「TVer」で配信予定です。

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6の舞台はどこですか？

A. シーズン6の舞台は福島県郡山市です。

12スポットをめぐり、4本撮りで郡山市のヒトやモノをプロデュースします。

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