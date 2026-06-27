日本デビュー40周年スタニスラフ・ブーニンピアノ！ 日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

記事ポイント ブーニンの2026年全国5都市リサイタルツアーショパン国際覇者ブーニン日本デビュー40周年公演2026年11月21日サントリーホール東京公演、6月30日発売 ブーニンの2026年全国5都市リサイタルツアーショパン国際覇者ブーニン日本デビュー40周年公演2026年11月21日サントリーホール東京公演、6月30日発売

日本アーティストが、2026年10月10日から11月29日にかけて、スタニスラフ・ブーニンによるピアノ・リサイタルツアーを全国5都市で開催します。

第11回ショパン国際ピアノコンクール覇者として知られるブーニンが、日本デビュー40周年の節目に日本の聴衆の前でピアノを響かせます。

2025年の日本ツアーに続き、長野、静岡、埼玉、東京、大阪で開催されるリサイタルです。

日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

開催期間：2026年10月10日〜11月29日開催都市：全国5都市出演：スタニスラフ・ブーニン(ピアノ)東京公演：2026年11月21日(土)東京公演会場：サントリーホール東京公演時間：開場18：30／開演19：00東京公演チケット料金：S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円東京公演発売日：2026年6月30日(火)10：00〜東京公演：未就学児入場不可

「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」は、ブーニンが全国5都市で演奏するピアノ・リサイタルツアーです。

2026年のプログラムは後日発表されます。

復帰後の全国ツアーやNHK交響楽団メンバーとの記念コンサートを経て、日本デビュー40周年の年に開催される公演です。

日本デビュー40周年を迎えるブーニンの軌跡

1985年：第11回ショパン国際ピアノコンクール最高位2022年6月：八ヶ岳高原音楽堂で復帰公演2023年〜2025年：毎年全国ツアーを敢行2026年1月：NHK交響楽団メンバーとの記念コンサートを東京・大阪で開催2026年2月20日：映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』公開Blu-ray：今秋発売予定

日本では「ブーニン現象」と称される社会的ブームを巻き起こし、クラシック音楽の枠を超えた支持を集めました。

2013年に病気と事故による怪我のため演奏活動を一旦停止し、2022年6月に八ヶ岳高原音楽堂で復帰公演を果たしています。

復帰公演の模様はNHK-BSプレミアムで放送され、続編は2024年1月・2月にも放送されました。

ブーニンの葛藤と復活を追ったドキュメンタリー映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』も公開されています。

全国5都市で開催される2026年ツアー

長野公演：2026年10月10日(土) 八ヶ岳高原音楽堂静岡公演：2026年10月18日(日) 磐田市民文化会館「かたりあ」埼玉公演：2026年10月24日(土) 川口リリア・フカガワみらいホール(メインホール)東京公演：2026年11月21日(土) サントリーホール大阪公演：2026年11月29日(日) ザ・シンフォニーホール

2026年全国ツアーは、長野、静岡、埼玉、東京、大阪で開催されます。

八ヶ岳高原音楽堂、磐田市民文化会館「かたりあ」、川口リリア・フカガワみらいホール、サントリーホール、ザ・シンフォニーホールが会場です。

各公演では、スタニスラフ・ブーニンのピアノによるリサイタルが予定されています。

ピアニスト一家に育ったスタニスラフ・ブーニン

生年：1966年出生地：モスクワ1983年：ロン=ティボー国際コンクール優勝1985年：第11回ショパン国際ピアノ・コンクール優勝1999年：“Viotti d’Oro賞”受賞

スタニスラフ・ブーニンは、1966年モスクワ生まれのピアニストです。

リヒテルやギレリス等の巨匠を育てた名教育者G.ネイガウスを祖父とするピアニスト一家で育ちました。

EMIと専属契約を結び、10枚以上のCDを録音しています。

国内ではワルシャワ・フィル、プラハ放送響、ロンドン響、ベルリン響、N響、読響、他数多くのオーケストラと共演しています。

ショパン国際ピアノコンクールで名を刻んだブーニンの音楽を、日本デビュー40周年の節目に全国5都市で聴けるリサイタルです。

復帰後の歩みを重ねたブーニンが、日本のホールでピアノを響かせます。

日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月10日から11月29日にかけて開催されます。

長野、静岡、埼玉、東京、大阪の全国5都市で行われるピアノ・リサイタルツアーです。

Q. 東京公演の会場と日時は？

A. 東京公演は2026年11月21日(土)にサントリーホールで開催されます。

開場は18：30、開演は19：00です。

Q. 東京公演のチケット料金はいくらですか？

A. 東京公演のチケット料金は、S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円です。

未就学児は入場不可です。

Q. スタニスラフ・ブーニンはどんなピアニストですか？

A. 1966年モスクワ生まれのピアニストです。

1983年ロン=ティボー国際コンクール、1985年第11回ショパン国際ピアノ・コンクールで優勝しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本デビュー40周年スタニスラフ・ブーニンピアノ！ 日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」 appeared first on Dtimes.