豊かさの行方を問う一曲！The Plug International「Land Of Plentyー豊かさの行方」

記事ポイント Omen44先行シングル第2弾配信年内発売予定アルバム「u.s.」収録曲本来の豊かさを問う「Land Of Plenty」 Omen44先行シングル第2弾配信年内発売予定アルバム「u.s.」収録曲本来の豊かさを問う「Land Of Plenty」

The Plug Internationalが、ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーOmen44の先行シングル第2弾「Land Of Plentyー豊かさの行方」を発表しました。

20年以上に及ぶ渡米生活とキャリアの集大成として制作しているアルバム「u.s.」からの楽曲です。

アメリカ社会の変容を、移民という独自の視点から切り込んだ作品として紹介されています。

The Plug International「Land Of Plentyー豊かさの行方」

リリース日：6月23日アーティスト：Omen44楽曲名：Land Of Plentyー豊かさの行方位置づけ：先行シングル第2弾配信形態：ストリーミング

「Land Of Plentyー豊かさの行方」は、年内発売予定のアルバム「u.s.」から届けられる先行シングル第2弾です。

アルバム「u.s.」のタイトルには、United StatesとUSのダブルミーニングがあります。

混迷を極めるアメリカ社会の変容に、移民という独自の視点から切り込んだ作品となっています。

本来の豊かさとは何かを問う楽曲

主題：本来の豊かさとは何か扱う社会問題：格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディア引用：ボブ・マーリーのインタビュー音声

「Land Of Plentyー豊かさの行方」は、かつてアメリカの象徴だった豊かさを起点にしています。

格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディアなど、アメリカのみならず全世界が直面している現在の社会問題を浮き彫りにする楽曲です。

楽曲内では、平和や自由、人権を歌い続けたジャマイカ出身の伝説的アーティスト、ボブ・マーリーのインタビュー音声が引用されています。

豊かさはお金や物質的なものではなく、人生そのものの価値にあることを訴える彼の言葉が、本作の重要な要素です。

カントリー風の女性コーラスが描く対照

音の要素：カントリー風の女性コーラス空気感：荘厳な空気感対照：大都市ニューヨークと大自然の雄大さ

楽曲には、中毒性のあるカントリー風の女性コーラスがあります。

女性コーラスが生み出す荘厳な空気感は、大都市ニューヨークとは対照的な大自然の雄大さを想起させます。

権力や富の集中する現在の社会構造との鮮やかなコントラストも描き出しています。

Omen44が重ねてきたニューヨークでの活動

拠点：ニューヨーク渡米：19歳で単身アメリカへ戻り、NYへリリック：全て英語で統一共作：Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Loなど楽曲提供：Large Professor、Marley Marl

Omen44は、幼少期から11歳までをアメリカのテキサス州で過ごし、日本に帰国しました。

多感な時期にヒップホップと出会い、自らもラップを始めています。

神戸を拠点とし活動するなか、DJ KRUSHに影響を受け、トリップホップの聖地、イギリスを訪れました。

その後、ヒップホップのオリジネーターであるアメリカ黒人のカルチャーを追求するため、19歳で単身アメリカへ戻り、NYへ向かっています。

ヒップホップの現場である黒人コミュニティーと真剣に向き合うため、リリックは全て英語で統一されています。

Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Loなどとの共作、Large Professor、Marley Marlからの楽曲提供など、世界的に知られるアーティスト達との関わりも重ねています。

ヒップホップが持つ精神との共鳴

ヒップホップは、貧困や差別、暴力といった社会問題に声を上げ、コミュニティの現実を表現する文化として生まれました。

「Land of Plenty」には、アメリカへの複雑な思いと、それでも希望を失わないOmen44からのメッセージも含まれます。

そのメッセージは、ヒップホップが本来持つ精神そのものとの深い共鳴です。

また、Omen44は日本人とローカルアーティストをつなぐイベント、能登半島地震の被災者へ向けた募金活動などを通じ、日本とNYの架け橋として双方のコミュニティーに貢献しています。

移民としてニューヨークで活動を重ねてきたOmen44の視点が、アメリカ社会の変化を外側と内側の両面から捉える手がかりになります。

カントリー風のコーラスやボブ・マーリーの言葉を重ねた構成から、社会構造への問いとヒップホップが持つ表現の背景をあわせて受け取れる楽曲です。

The Plug International「Land Of Plentyー豊かさの行方」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Land Of Plentyー豊かさの行方」はいつリリースされますか？

A. 「Land Of Plentyー豊かさの行方」は、Omen44が制作しているアルバムからの先行シングル第2弾として6月23日にリリースされます。

Q. アルバム「u.s.」はどのような意味を持つタイトルですか？

A. 「u.s.」は、United StatesとUSのダブルミーニングです。

混迷を極めるアメリカ社会の変容を、移民という独自の視点から切り込んだ作品として年内発売を予定しています。

Q. 「Land Of Plentyー豊かさの行方」にはどのような要素がありますか？

A. 楽曲内では、ボブ・マーリーのインタビュー音声が引用されています。

カントリー風の女性コーラスが生み出す荘厳な空気感も紹介されています。

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