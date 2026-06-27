かき氷出汁が溶ける夏麺！鶏之諺「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」

記事ポイント 鶏之諺Tokyo01店でつけ麺の新感覚トッピング2種類が販売開始「柚子出汁かき氷」は魚介と昆布の旨味を凍らせた味変トッピング「特製醤油卵黄漬け」は麺にコクと艶を加える濃厚卵黄トッピング 鶏之諺Tokyo01店でつけ麺の新感覚トッピング2種類が販売開始「柚子出汁かき氷」は魚介と昆布の旨味を凍らせた味変トッピング「特製醤油卵黄漬け」は麺にコクと艶を加える濃厚卵黄トッピング

2PCGは、鶏之諺Tokyo01店にて、つけ麺の新感覚トッピング「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」の販売を開始します。

6月25日から27日はつけ麺500円キャンペーン、6月28日から7月4日は特製らーめんキャンペーンも開催されます。

鶏之諺「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」

販売開始日：2026年6月25日店舗：鶏之諺Tokyo01店所在地：東京都練馬区つけ麺500円キャンペーン：6月25日〜27日対象トッピング：「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」

大阪で鶏白湯専門店として知られる鶏之諺が、酷暑の夏に向けて約半年かけて仕上げたつけ麺トッピングです。

鶏之諺は、鶏ガラや丸鶏などを長時間じっくり煮込んだ、臭みがなくポタージュのようにクリーミーな濃厚鶏白湯スープが特徴です。

自家製麺は北海道産の小麦「ゆめちから」を100％使用し、濃厚なスープによく絡みます。

柚子が香る「柚子出汁かき氷」

提供メニュー：柚子出汁かき氷を乗せた特製つけ麺内容：魚介と昆布の旨味を閉じ込めた食べる出汁仕立て：凍らせてかき氷にしたトッピング

「柚子出汁かき氷」は、魚介と昆布の旨味をふんだんに閉じ込めた食べる出汁を凍らせたトッピングです。

氷が溶けるたびに柚子が香り、つけ汁が完成していく味変を楽しめます。

冷たいかき氷とつけ汁を重ねた、暑い夏向けのつけ麺です。

濃厚卵黄の「特製醤油卵黄漬け」

提供メニュー：特製しょうゆ卵黄漬けを乗せたつけ麺内容：特製醤油に漬け込んだ濃厚卵黄味わい：麺にコクと艶を加えるトッピング

「特製醤油卵黄漬け」は、特製醤油に漬け込んだ濃厚卵黄です。

卵黄を崩すことで、麺にコクと艶が加わります。

まろやかな余韻が広がり、厳しい猛暑の中でひとときの幸せやすこしの贅沢を感じられる1杯です。

替え玉1玉無料の特製らーめんキャンペーン

期間：6月28日〜7月4日対象：新しくなった特製らーめん特典：特製らーめん注文で替え玉1玉無料

つけ麺トッピングの販売にあわせて、新しくなった特製らーめんキャンペーンも開催されます。

濃厚鶏白湯スープと自家製麺の組み合わせを、替え玉まで味わえるキャンペーンです。

ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん

提供メニュー：ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめんスープ：濃厚鶏白湯スープ麺：北海道産小麦「ゆめちから」100％の自家製麺

「ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん」は、濃厚鶏白湯スープを使った特製らーめんです。

トッピングには、しっとりとした豚レアチャーシューや鶏チャーシュー、こだわりの味玉などが彩りと食感を添えます。

ポタージュのようにクリーミーなスープに、自家製麺がよく絡みます。

トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん

提供メニュー：トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん展開：定番の醤油・塩に加えた特製ラーメン使用食材：トリュフ

「トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん」は、トリュフの芳醇な香りを合わせた特製ラーメンです。

鶏之諺では、定番の醤油・塩に加えて、香りを合わせた特製ラーメンも展開しています。

濃厚なスープ、よく絡む自家製麺、チャーシューや味玉の彩りを一杯で味わえる一品です。

魚介と昆布の旨味を凍らせた「柚子出汁かき氷」は、氷が溶けるたびにつけ汁の味わいが変化します。

冷たい出汁を重ねるつけ麺は、柚子の香りとつけ汁の変化で、暑い時期の一杯に軽やかな広がりを添えます。

濃厚な卵黄を麺に絡める食べ方は、鶏白湯スープや自家製麺の組み合わせに、まろやかなコクを加える選択肢になります。

鶏之諺「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」はいつ販売開始ですか？

A. 鶏之諺Tokyo01店にて、2026年6月25日より販売が開始されます。

つけ麺500円キャンペーンは6月25日から27日まで開催されます。

Q. 「柚子出汁かき氷」はどのようなトッピングですか？

A. 魚介と昆布の旨味を閉じ込めた食べる出汁を凍らせて、かき氷にしたトッピングです。

氷が溶けるたびに柚子が香ります。

Q. 特製らーめんキャンペーンの内容は何ですか？

A. 6月28日から7月4日の期間に、新しくなった特製らーめんキャンペーンが開催されます。

特製らーめんを注文すると替え玉1玉が無料で提供されます。

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