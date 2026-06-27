5つの機能を毎日の飲み物に！フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

記事ポイント フジ日本が機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を発売砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、5つの機能性を1製品に集約「Inulina(R)」公式ブランドサイトで購入や定期コースの申し込みができます フジ日本が機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を発売砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、5つの機能性を1製品に集約「Inulina(R)」公式ブランドサイトで購入や定期コースの申し込みができます

フジ日本が、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」の第一弾商品として、機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を発売しました。

発売にあわせて、「Inulina(R)」公式ブランドサイトも公開されています。

商品情報や発酵性食物繊維イヌリンに関する知識、毎日の腸活に役立つコンテンツも掲載されます。

フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

商品名：Inulina pure(イヌリーナピュア)内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日(火)販売価格：4,000円(税抜) / 4,320円(税込)販売方法：自社ECサイト、ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品届出番号：K639

「Inulina pure(イヌリーナピュア)」は、創業以来77年にわたり培ってきた糖研究の知見を活かし、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活」をコンセプトに開発された商品です。

砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、整腸効果をはじめとする5つの機能性をスティックで摂取できます。

腸活は、食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みのことです。

発酵力の異なる2種類のイヌリンをブレンド

砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」を採用しています。

発酵速度の異なる2種類のイヌリンをブレンドすることで、腸内に生息する多様な菌に広くアプローチする設計です。

水、お茶、コーヒーなど好みの飲み物や食事に混ぜるだけで使えます。

5つの機能性を持つ機能性表示食品

お通じ改善・腸内環境改善血中中性脂肪低減肌の保湿力・弾力維持加齢により低下する骨密度維持サポート一時的なストレス・疲労感緩和

機能性関与成分イヌリンに報告されている5つの機能性を1製品に集約しています。

消費者庁への届出に基づく機能性表示食品です。

お通じ、腸内環境、血中中性脂肪、肌、骨密度、一時的なストレスや疲労感に関する機能性がまとめられています。

計量不要で使える個包装スティック

溶けやすい顆粒を個包装スティックにした設計です。

計量の手間なく、飲み物や食事に混ぜられます。

毎日の生活習慣に取り入れる腸活サプリとして、スティックタイプで続けやすい形になっています。

商品情報と購入に使える公式ブランドサイト

公式ブランド

「Inulina(R)」公式ブランドサイトでは、「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の商品情報を掲載しています。

発酵性食物繊維イヌリンに関する情報や、日々の健康づくりに役立つコンテンツも読めます。

サイト内では商品の購入や定期コースの申し込みを利用できます。

公式オンラインショップの定期コース

初回価格：通常価格の55％OFFで1,980円(税込)2回目以降：2箱10％OFF

公式オンラインショップでは、「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の定期コースが用意されています。

毎日の健康習慣として続けるためのコースで、初回と2回目以降に特別価格が設定されています。

購入や定期コースの申し込みは、公式ブランドサイトや定期コース詳細ページから利用できます。

発酵速度の違うイヌリンを組み合わせた設計により、腸内の多様な菌へ広くアプローチする考え方で選べる一品です。

個包装の顆粒タイプなので、飲み物や食事に加える習慣として、お通じや肌、骨密度など複数の健康課題をまとめて意識したい場面に向いています。

フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」はいつ発売されましたか？

A. フジ日本が、2026年6月23日(火)より発売しました。

発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」の第一弾商品です。

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」はどこで販売されますか？

A. 自社ECサイトで販売され、ECモールでも順次発売予定です。

公式ブランドサイトでは、商品の購入や定期コースの申し込みも利用できます。

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」にはどのような機能性がありますか？

A. 機能性関与成分イヌリンに報告されている、お通じ改善・腸内環境改善、血中中性脂肪低減、肌の保湿力・弾力維持など5つの機能性を1製品に集約しています。

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