汗・皮脂をさらっと洗う！ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

記事ポイント ペリカン石鹸の汗・皮脂対策ボディ用せっけん皮脂吸着さらさらパウダーを合計6.3％配合しずく型でワキや足の指の間を直洗い ペリカン石鹸の汗・皮脂対策ボディ用せっけん皮脂吸着さらさらパウダーを合計6.3％配合しずく型でワキや足の指の間を直洗い

ペリカン石鹸が、夏の汗・皮脂のベタつきやお風呂上がりの汗だく問題に着目したボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。

さらさら、冷感、吸着洗浄などの要素を詰め込み、梅雨のジメジメや酷暑日の肌悩みに向けた石鹸です。

皮脂吸着成分、洗浄補助成分、ひきしめ成分、保湿成分、清涼成分を組み合わせています。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

商品名：さらさらパウダーせっけん価格：500円(税込550円)商品番号：PSAPASP商品容量：75g販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップ など商品ページ：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ

「さらさらパウダーせっけん」は、夏の不快な肌悩みである汗・皮脂のベタつきに向けたボディ用せっけんです。

お風呂上がりに汗でまたベタつく問題へ着目し、肌表面の洗い残し皮脂と汗を洗う設計になっています。

手にフィットするしずく型の石鹸形状で、ワキや足の指の間などの汗ゾーンにも直接あてられます。

もこもこに泡立てると、全身にもさっぱり優しく使えます。

洗い残し皮脂と汗のベタつきに着目

発汗したばかりの汗はサラサラとしていますが、肌表面に洗い残し皮脂があると、汗と皮脂が混ざり合います。

汗と皮脂が混ざることで蒸発しにくいベタつき汗へ変化し、入浴後すぐの肌の密着や寝苦しさにつながります。

「さらさらパウダーせっけん」は、このベタつきの根本原因となる皮脂汚れを洗い流すボディ用せっけんです。

梅雨時期の高湿度環境や、気温・湿度ともに下がらない熱帯夜の不快感に向けて使えます。

さらさらパウダーと洗浄補助成分

皮脂吸着さらさらパウダー：合計6.3％配合皮脂吸着成分：オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、(フッ化／水酸化／酸化)／(Mg／K／ケイ素)洗浄補助成分：ベントナイト、重曹スクラブ(炭酸水素Na)

皮脂吸着さらさらパウダーは、とうもろこしやお米などの植物由来成分を含む皮脂吸着成分です。

ベタつきの原因となる洗い残し皮脂と汗を吸着して洗浄し、さらふわ肌へ導きます。

ベントナイトの細かな粒子は、毛穴の奥まで入り込んで汗や皮脂汚れを吸着洗浄できます。

マイルドな肌あたりの重曹スクラブは、肌の角質を心地よく磨き上げる処方です。

柿タンニンなど3種のひきしめ成分

お肌ひきしめ成分：柿タンニンお肌ひきしめ成分：ユーカリ葉エキスお肌ひきしめ成分：ミョウバン

お肌ひきしめ成分として、古くから親しまれる柿渋とも呼ばれる柿タンニンを配合しています。

ユーカリ葉エキスとミョウバンも入り、すっきり洗うだけでなく健やかで快適な素肌をサポートします。

汗や皮脂汚れを洗い流す使い心地に、キュッとした肌の印象を組み合わせた処方です。

ナイアシンアミドなど4種の保湿成分

保湿成分：ナイアシンアミド保湿成分：チャ葉エキス保湿成分：シュガースクワラン保湿成分：ホホバ油

保湿成分は、ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油の4種です。

汗や皮脂のベタつきをすっきり洗いながら、肌に健やかなうるおいを与えます。

なめらかな素肌へ洗い上げるボディ用せっけんとして、洗浄と保湿成分を一緒に備えています。

パウダリーミントの香りとマイルドなひんやり感

清涼成分：メントール香調：パウダリーミント

清涼成分としてメントールを配合し、夏のほてりやベタつきによる不快感をマイルドなひんやり感で抑えます。

香りは、バスタイムを爽やかに彩るさっぱり甘いパウダリーミントの香りです。

ほんのりベビーパウダーのような甘さと、さっぱりしたミントが溶け合います。

清潔感あふれるリラックスバスタイムでリフレッシュできる香りです。

しずく型で汗ゾーンを直洗い

形状：手にフィットするしずく型使い方：ワキや足の指の間などに直接あてて直洗い使い方：泡立てて全身にも使用可能

しずく型の石鹸形状は、手にフィットし細かい所も洗いやすい形です。

汗やベタつきが特に気になるワキや足の指の間などには、せっけんを肌に直接あてて直洗いできます。

痛くなく心地良いマイルドなスクラブ感で、すっきりさっぱりと洗い上げます。

直洗いだけでなく、もこもこに泡立てて全身に使える点もボディ用せっけんらしい使い方です。

全成分

全成分：石ケン素地、水、オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、ベントナイト、グリセリン、ホホバ種子油、ナイアシンアミド、スクワラン、グルコマンナン、ユーカリ葉エキス、チャ葉エキス、カキタンニン、グリシン、シリカ、ラフィノース、BG、EDTA-4Na、(フッ化／水酸化／酸化)／(Mg／K／ケイ素)、メントール、炭酸水素Na、エチドロン酸4Na、クエン酸Na、アルムK、硫酸亜鉛、エタノール、香料、グンジョウ、酸化クロム、酸化チタン

全成分には、皮脂吸着成分、洗浄補助成分、お肌ひきしめ成分、保湿成分、清涼成分が並びます。

汗・皮脂のベタつきが気になる部分の直洗いと、泡立てて使う全身洗いを一本で使い分けられます。

湿度の高い日や熱帯夜前の入浴では、汗と皮脂が混ざる前の肌を意識したケアに取り入れやすいせっけんです。

しずく型を肌に沿わせる使い方と、泡立てて全身を洗う使い方を分けられるため、気になる部分と全身の洗浄を一本で使い分けられます。

洗浄補助成分やひきしめ成分に加え、4種の保湿成分とパウダリーミントの香りを組み合わせ、夏のバスタイム向けの処方に仕上げられています。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどんな商品ですか？

A. ペリカン石鹸が発売した、汗・皮脂のベタつきやお風呂上がりの汗だく問題に着目したボディ用せっけんです。

Q. 「さらさらパウダーせっけん」の価格と容量は？

A. 価格は500円(税込550円)、商品容量は75gです。

商品番号はPSAPASPです。

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどこで購入できますか？

A. ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されています。

Q. 直洗いできる場所はどこですか？

A. しずく型の形状で、汗やベタつきが気になるワキや足の指の間などにせっけんを直接あてて洗えます。

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