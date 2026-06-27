記事ポイント 東京経営サポーター、AI導入補助金2026で44件採択支援デジタル化・AI導入補助金がソフトウェア導入費用支援東京経営サポーターがITベンダー連携で中小企業申請支援 東京経営サポーター、AI導入補助金2026で44件採択支援デジタル化・AI導入補助金がソフトウェア導入費用支援東京経営サポーターがITベンダー連携で中小企業申請支援

東京経営サポーターが、デジタル化・AI導入補助金2026の第1次公募で44件の採択支援実績を達成しました。

通常枠の全国採択件数891件のうち約4.9％にあたる実績です。

中小企業等の生産性向上やDX推進に向け、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金に関する発表です。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金2026」

発表日：2026年6月23日公募：第1次公募枠：通常枠採択支援実績：44件全国採択件数：891件割合：約4.9％旧名称：IT導入補助金採択件数：10年間で累計2,900社超

デジタル化・AI導入補助金2026は、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的としています。

支援対象には、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用が含まれます。

申請では、ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーの連携が必要です。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援します

デジタル化・AI導入補助金は、ITツールの導入を検討する中小企業等に関わる補助金です。

ソフトウェアやクラウドサービス等を導入する際の費用が支援対象として示されています。

生産性向上やDX推進を進める場面で、導入するITツールと補助金申請が結びつきます。

発表では、ITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を進めているとされています。

ITベンダーとの連携で申請支援を行っています

東京経営サポーターは、これまで培ってきた補助金申請のノウハウを活用しています。

ITベンダーとの連携による申請支援を行い、中小企業等の補助金活用を支えています。

旧IT導入補助金を含むデジタル化・AI導入補助金での採択件数は、10年間で累計2,900社超となっています。

今回の発表では、ITベンダーとの連携を今後も強化する方針です。

東京経営サポーターは、旧IT導入補助金を含めて10年間で累計2,900社超の採択実績を持つと発表しています。

補助金申請では、導入するITツールの内容と事業計画を結びつける必要があります。

ITベンダー側にとっても、提案時に補助金活用の可否や申請手順を整理できる支援先になります。

採択支援実績が補助金活用の判断材料になります

第1次公募の通常枠では、全国で891件が採択されました。

東京経営サポーターの支援分は44件で、全国採択件数の約4.9％にあたります。

ITツール導入を検討する中小企業等にとって、補助金申請とITベンダー連携の関係が分かる発表です。

ITベンダーにとっても、補助金活用を営業提案に組み込む際の支援実績として参照できます。

ITツール導入と補助金申請を結びつける際に、支援対象や連携相手を整理する材料になります。

ソフトウェアやクラウドサービスを検討する段階で、申請に必要な確認点が早い段階で見えやすくなります。

採択支援の実績と申請支援の流れをあわせて見ることで、デジタル化・AI導入の準備を進めるための視点も得やすくなります。

補助金申請の条件やITベンダーとの役割分担を、導入前に整理したい企業に向いた発表です。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. デジタル化・AI導入補助金2026で東京経営サポーターは何件を支援しましたか？

A. 東京経営サポーターは、第1次公募の通常枠で44件の採択支援実績を達成しました。

全国採択件数891件のうち約4.9％にあたります。

Q. デジタル化・AI導入補助金は何の費用を支援しますか？

A. 中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。

Q. 申請ではどのような連携が必要ですか？

A. ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があります。

東京経営サポーターはITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 44件支援でDX導入を進める！東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金2026」 appeared first on Dtimes.