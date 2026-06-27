海の美しさの中に潜む“違和感”を可視化する写真家！ Salty Label「NACHOS(NAOKO HARA) アートエキシビジョン」

記事ポイント NACHOSアート展を松坂屋名古屋店で開催WALL MUSEUM本館3階から6階に作品展示Beautiful Adventureテーマの海洋アート NACHOSアート展を松坂屋名古屋店で開催WALL MUSEUM本館3階から6階に作品展示Beautiful Adventureテーマの海洋アート

写真家・映像作家NACHOS(NAOKO HARA)によるアートエキシビジョンが、松坂屋名古屋店 本館で開催されています。

松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環として、本館3階から6階にかけて複数の作品が展示されています。

NACHOS(NAOKO HARA)は、館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当しています。

Salty Label「NACHOS(NAOKO HARA) アートエキシビジョン」

会場：松坂屋名古屋店 本館3階〜6階 WALL MUSEUM期間：2026年6月3日(水)〜7月14日(火)掲載：大丸松坂屋百貨店が展開するアートメディア「ARToVILLA」

本展示では、「Beautiful Adventure」をテーマにこれまで撮り続けてきた海の写真が作品のベースになっています。

海洋プラスチックなど実際に海から回収された素材を用いて、海の写真から立体的なアートワークへと広がります。

松坂屋名古屋店の本館3階から6階にかけて、海の美しさとその中に潜む違和感を可視化する作品に触れられます。

一見、美しく静かな海の風景の表面には現れない、人間の痕跡や環境への影響が作品の中に重なっています。

本作品は、美しさと違和感のあいだにある現実を、美の文脈の中で提示することを試みています。

海の写真と海洋プラスチックが重なる立体的なアートワーク

作品は、これまで撮影してきた海の写真をもとにしています。

海から回収された素材が加わることで、静かな海の風景と人の痕跡が同じ画面の中に現れます。

環境問題を直接的に訴えるのではなく、視覚体験としての魅力を保ちながら鑑賞者の中に小さな気づきを生むことが、本展示の核となるコンセプトです。

海という存在を通して、都市に生きる感覚や距離感を問い直し、自然と人間のあいだにある関係性を浮かび上がらせます。

都市と自然、個と社会の境界に立ちながら、これからのアートと企業、社会との新たな関係性を示唆する試みでもあります。

館内ウィンドウや空間演出にも広がる装飾ビジュアル

作品展示に加えて、館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも同じ作家が担当しています。

本館3階から6階にかけて作品が並び、館内装飾にも同じ作家の視点が反映されています。

海と旅の物語を撮り続ける表現が、壁面の作品だけでなく松坂屋名古屋店の空間にもつながります。

館内を移動する中で、海の風景と海洋プラスチックを用いた表現が連続して目に入ります。

WALL MUSEUMの一環として、松坂屋名古屋店の本館にアートエキシビジョンと装飾ビジュアルが展開されています。

海と旅の物語を撮り続けるNACHOS(NAOKO HARA)

作家は、海と旅の物語を撮り続ける写真家・映像作家です。

ビーチカルチャーを軸に、ブランドビジュアルや雑誌、ドキュメンタリー制作などを手がけています。

アメリカPenguin Random House刊『Woman Makes Waves』では、日本パートのビジュアルを担当しています。

2024年には初のドキュメンタリー作品が海外映画祭に選出されました。

2025年にはニューヨークと日本で写真集を発表し、代官山 蔦屋書店にて企画展を開催しています。

近年は海洋プラスチックを用いたアートワークにも取り組み、自然の美しさの中に潜む違和感や人の痕跡をテーマに作品制作を行っています。

海の写真に回収素材が重なる作品から、静かな風景の中に人の痕跡や環境との関係が浮かび上がります。

壁面展示と館内装飾が連続する構成により、買い物の合間にもNACHOSの海と旅の表現に触れられる展示です。

Salty Label「NACHOS(NAOKO HARA) アートエキシビジョン」の紹介でした。

よくある質問

Q. NACHOS(NAOKO HARA)のアートエキシビジョンはどこで開催されていますか？

A. 松坂屋名古屋店 本館3階から6階のWALL MUSEUMで開催されています。

松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環として、複数の作品が展示されています。

Q. 開催期間はいつまでですか？

A. 開催期間は2026年6月3日(水)から7月14日(火)までです。

会場は松坂屋名古屋店 本館3階から6階のWALL MUSEUMです。

Q. 展示作品にはどのような素材が使われていますか？

A. 「Beautiful Adventure」をテーマに撮り続けてきた海の写真をベースに、海洋プラスチックなど実際に海から回収された素材を用いた立体的なアートワークとして展開されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海の美しさの中に潜む“違和感”を可視化する写真家！ Salty Label「NACHOS(NAOKO HARA) アートエキシビジョン」 appeared first on Dtimes.