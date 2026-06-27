『キルアオ』第2期制作決定 原作者・藤巻忠俊「いつ・どんな内容にはなるかはわかりません」
テレビアニメ『キルアオ』第2期が制作されることが決定した。あわせて、原作者・藤巻忠俊より直筆イラスト&コメントが公開された。
【画像】第2期制作決定！『キルアオ』ビジュアル
イラストでは「2期制作決定！！」の文字と共に、教科書を片手に銃を撃ち放つ十三の姿が描かれており、「おかげさまで2期決定！アニメに関わる皆様ありがとうございます。応援してくれた皆様ありがとうございます。まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います。ぜひ肩の力を抜いてお待ちください！」とコメントを寄せた。
本作は、『黒子のバスケ』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏の同名漫画が原作。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。テレビアニメ第1期が2026年4月〜6月にかけて放送された。
【画像】第2期制作決定！『キルアオ』ビジュアル
イラストでは「2期制作決定！！」の文字と共に、教科書を片手に銃を撃ち放つ十三の姿が描かれており、「おかげさまで2期決定！アニメに関わる皆様ありがとうございます。応援してくれた皆様ありがとうございます。まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の力を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います。ぜひ肩の力を抜いてお待ちください！」とコメントを寄せた。
本作は、『黒子のバスケ』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏の同名漫画が原作。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。テレビアニメ第1期が2026年4月〜6月にかけて放送された。
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