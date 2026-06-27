味の素AGF「ブレンディ カフェラトリー」初のアイス飲用イベント　メッセージ付きスリーブでアレンジメニュー体験の場

味の素AGFは、「ブレンディ カフェラトリー」スティック（以下、カフェラトリー）ブランドで春夏では初となる体験イベントを開催し、アイス飲用を訴求している。

コンシューマービジネス部スティックグループグループ長代理の伊賀梨穂子氏は「アイスドリンクの需要が高まる中、『カフェラトリー』はアイスでもカフェのような味わいを楽しめることをより多くの方に知っていただきたい」と語る。

イベントでは5種類のアイスドリンクのうち、好みの1杯を無料で提供。

2024年頃からSNSで話題になった「カフェラトリー」の冷たい牛乳割りや、ナタデココを加えたドリンクなどを取り揃える。

壁面には「カフェラトリー」のフレーバーをイメージした17色のスリーブを用意。スリーブは色ごとに異なるイラストとメッセージが添えられており、好みや気分に合わせて選ぶことができる。

お土産ではアレンジレシピのレシピカードと「カフェラトリー」スティック1本がプレゼントされ、自宅でも楽しめる。SNSにイベントの様子を投稿した人にはオリジナルコースターもプレゼントされる。

東京支社第三営業グループの西田知世氏は「『カフェラトリー』は熱心なファンの方が多いことから、来場された方に喜んでいただき自発的に情報発信をしていただけるようなイベントに仕立てた」と胸を張る。

イベントは「NANATEA & Tsutsumi 青山本店」（東京都港区）で6月26日から28日まで開催。事前予約制となっており、期間中の来場者数は1000人程度を見込む。

伊賀氏は「毎年開催している秋冬のイベントでは、3年間で累計6400人の方に来ていただいた。イベントや店頭で実際に飲んでいただくとおいしさを体感していただけるため、今年の秋冬も開催を検討している」と述べる。

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