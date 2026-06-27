酒を飲んで車を運転したとして19歳の男2人が逮捕されました。

【写真を見る】追突事故の現場にそれぞれ車で現れた19歳の男2人…「酒のにおい」に警察が気づき飲酒運転の疑いで現行犯逮捕 事故との関連は？ 三重県警四日市南署

逮捕されたのは三重県四日市市の19歳の会社員の男と、津市の19歳の専門学校生の男の2人です。

警察によりますと、27日の午前6時15分ごろ、四日市市昌栄町の市道で軽乗用車を運転していた23歳の女性から「車に追突され、相手がそのまま逃げた」という趣旨の110番通報がありました。

警察が駆けつけ現場の状況を確認していたところ、会社員の男と専門学校生の男がそれぞれ自ら運転する車で現れ、2人から酒のにおいがしたということです。警察が検査を行った結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、2人を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対し会社員の男は「体にお酒が入っているのを知りながら普通乗用車を運転したことに間違いない」と供述。専門学校生の男も「飲酒運転したことに間違いありません」と供述していて、いずれも容疑を認めているということです。

また、警察に通報した女性は唇を切るケガをしていて、警察は、女性の軽乗用車に追突した車と逮捕された2人との関連についてさらに詳しく調べています。