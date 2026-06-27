◆ラグビー ▽リポビタンＤチャレンジカップ２０２６ ●ジャパン・フィフティーン３１（２４ー７、７―３１）３８マオリ・オールブラックス〇（２７日、パロマ瑞穂スタジアム）

日本代表候補で編成されるジャパン・フィフティーン（ＸＶ）は、ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックス（ＡＢｓ）３１―３８で逆転負けした。後半２３分まで３１―１４とリードしていたが、その後、連続失点でまくられた。ニール・ハットリー・ヘッドコーチ（ＨＣ）代行は「残念。若手の選手含めて精度、遂行力が足りなかった。ただ、間違いなくいい教訓になった」と振り返った。

ジャパンＸＶは前半８分、敵陣での攻撃から明大４年のＳＯ伊藤龍之介が右へキック。ＷＴＢ植田和磨（神戸）がフリーで受け、トライエリアに飛び込み先制した。この日は大学生４人がメンバー入り。伊藤やＣＴＢ李智寿（朝鮮大）ら若手の選手が、南半球最高峰のスーパーラグビー・パシフィックを主にプレーするマオリＡＢｓの選手相手に堂々とプレー。ゲーム主将のフッカー原田衛（ＢＬ東京）は「前半はアグレッシブにアタックできて、頼もしい大学生もいたしそこは成果かなと思う」と、手応えを口にした。

それでも後半、選手の入れ替わりもある中でラスト２０分に課題を残した。「後半のマネジメントの部分は、もう少し詰めていかないといけない」と原田が言い、ハットリーＨＣ代行も「どれだけ国際レベルが続けられるか。プレッシャーをかけ続けられるかが必要」と続いた。次戦は、日本代表として迎えるテストマッチのイタリア戦（７月４日、秩父宮）。エディー・ジョーンズＨＣの出場停止処分が明け、指揮官として“復帰”する一戦でもある。ハットリーＨＣ代行は「これを教訓に、イタリア戦で勝つための準備をしたい」と見据えた。