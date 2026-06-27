家族のために自らのすべてを捧げ、精神的にも肉体的にも限界を迎えながら長年の介護を続けた若者ケアラーが、当時の終わりの見えない日々と、追い詰められた末に抱いた”願望”を明かした。

【映像】「パンツもズボンも膝の下まで下げて…」壮絶な認知症介助の様子

『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、長きにわたる介護生活に追われて孤立していく人の現状を追った。その中で、周囲に頼れる相手もいない過酷な環境で母親と向き合い続けていた石橋和美さん（48歳）の姿を取材した。

毎日の排泄介助…ワンオペ介護がもたらした生活環境の崩壊

およそ3年前、石橋さんは当時84歳で認知症を患った母親の介護に追われていた。彼女を精神的にも肉体的にも追い込んでいたのが、毎日の排泄介助だった。フラフラと歩く母親の後ろについて薄暗い通路を進み、「電気を点けて」と言いながらトイレのドアを開ける。便器に向かう母親に手を貸しながら「パンツもズボンも膝の下まで下げて奥まで座ってや。前座るからこぼすんやで」と声をかける石橋さん。母親はおむつをしているものの、自らの意志でトイレに行くことがほとんどだ。そのため、石橋さんが買い物から帰ると家の中が排泄の失敗によって、便が飛び散り、ひどく汚れてしまっていることもあった。石橋さんは「排泄の処理には本当に困っています。体調によってはあちこちが汚れてしまうこともあり、そのたびに掃除に追われるんです」と、その壮絶な苦労を吐露した。

家族で過ごしてきた我が家であったが、いつしか大切にしたい空間ではなくなった。ガスコンロは黒く汚れ、床の隙間にはハサミやプラスチックのクリップが散らばる。掃除に手が回らなくなっていた。雑然としたキッチンのシンクの前で、ゴム手袋をはめて洗い物をしながら、石橋さんは「安らげる場所じゃないからどうでもいい。私が住みたい家じゃない。もうちょっと気持ちが違ってたら、良い環境で住みたいと思うんでしょうけど、もうそんなんやってられへんし。私の住む場所はここじゃない。こんなところにいたくないからもうどうでもいいです」と、言葉を荒くした。

「死にたいっていうより、とにかく消えたいんです」ワンオペ介護の苦悩

石橋さんには、3歳離れた姉がいるが、結婚して地元を離れているため、介護のほとんどをひとりで担う「ワンオペ」の状態であった。この環境で働くことは難しく、姉からの金銭的な援助はあったものの、母親の年金に頼る生活が続いた。夕食時、小さな鍋からお椀へとスープを注ぎ、ご飯やお茶と一緒にお盆に乗せて、母の元へと運ぶ。「ご飯。はい、食べて」と声をかけると、母親は「はい」と答えてゆっくりとご飯を食べ始めた。ディレクターが「美味しいですか？」と尋ねると、母親が「美味しいよ」と答え、ディレクターの「嬉しいですね、娘さんが作ってくれて」という言葉に「そう？」と返す様子を、石橋さんは少し後ろから見守っていた。

しかし、終わりの見えない日々は確実に心を蝕んでいた。石橋さんは「もうなんか、死にたいっていうんじゃなくて、とにかく消えたいんです。私が母を捨てる。それがもし何の罪にもならないのであれば、私は母を捨てたいです」と、たったひとりで母親と向き合い続けた末の、限界を超えた本音を絞り出していた。

不安や悩みを抱えている方は、以下の窓口などに相談をしてみて下さい。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/



こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556

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