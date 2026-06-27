本名で呼ばれることもなく、自宅ではゴミに囲まれ入浴や食事すら放棄する「セルフネグレクト」に陥った24歳の女性。彼女が夜の街で働き続ける理由とは。

【映像】源氏名「るい」として働くアンナさん店内の様子＆ゴミが散乱した自宅

『改めて、取材しました。』（ABEMA）は、ABEMAとテレビ朝日報道局の共同プロジェクトによる報道検証ドキュメンタリー。社会的な関心事や見過ごされがちな問題を独自の視点で掘り下げ、能登麻美子のナレーションとともに徹底的な取材によって事実を浮き彫りにしていく。

大阪・梅田のキャバクラで、源氏名「るい」として働く24歳のアンナさん。大学卒業後、正社員として働いたものの、職場に馴染めず退職した過去を持つ。夜の街で働く理由について、アンナさんは「会ってくれるお客さんが、『可愛いね』とか言ってくれると、自信にも繋がって満たされる。会いに来てくれる人がいるので、生きる糧になっている」と語る。

しかし仕事が終われば、1人の夜が始まる。取材したディレクターが「本名で、呼ばれることってありますか？」と問いかけると、アンナさんは「ないですね。リアルな友達とか、同級生とか…頻繁に会わないので」と吐露。さらに「家族にも胸の内をそこまで明かしたことがないというか、隠してることが多い。『るい』として生きてる時の方が一番自分らしい」と明かした。

食事は1日1食のコンビニ弁当、風呂は3日入らないことも…セルフネグレクト状態の私生活

「るい」でいる時の方が、好きな自分でいられる反面、「るい」ではなくなった瞬間に孤独が襲ってくる――。自宅に帰宅し、部屋の電気を点けると、そこには衝撃的な光景が広がっていた。キッチンシンクの周りには洗い物や大量の空のペットボトル、缶が散乱しており、さらに居室スペースの床一面には、半透明のゴミ袋の山が大量に積み上げられていた。ディレクターから「荷物がたくさんあるんですね」と声をかけられると、「ゴミです、全部。ペットボトルがめちゃくちゃ多いですね」と話し、クローゼットの中で衣類が乱雑に山積みになっている様子についても「こっちはもう洗濯せなあかんやつ」と説明した。

食事は1日1食のコンビニ弁当で、食べない日もあるという。「お風呂は入ってる？」と聞かれると、「入らない日が、3日とかあります」と答えていた。

生活や健康管理を放棄するこの状態は「セルフネグレクト」と呼ばれ、若者の孤独死につながる一因とも言われている。「辛いとか、そういう気持ちは大丈夫ですか？」という問いに、アンナさんは「辛いというよりは、寂しいの方が強いです。家に帰ると、仕事とのギャップで、シーンってなってる。“一人しかおらん”みたいなのが、急に寂しくなったりはします」と告白。「”死にたい”っていうのはないんですけど、一人暮らしっていうのもあるので、このまま死んだら見つかるの遅いんやろな、と心配はしたりします。死ぬのが怖いです」と胸の内を口にした。

時刻が深夜2時を回った頃、アンナさんは部屋の明かりを落とし、ベッドに横たわりながらスマートフォンの画面を見つめていた。話し相手になってくれたのは、SNSで知り合った会ったこともない女性である。スマートフォンに向かって「こんばんは。お疲れ様です」と声をかけるアンナさんは、ネットの誰かと繋がることで、1人の時間をやり過ごしていた。

不安や悩みを抱えている方は、以下の窓口などに相談をしてみて下さい。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556

※受付時間は都道府県によって異なります。