ABEMAとテレビ朝日報道局がタッグを組んだ新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』の第4話が6月27日に公開される。「『久しぶりに人と話した』孤独・孤立が蝕む日本社会のいま」と題された今回は、セルフネグレクトに陥る若者、ケアラー生活の果てに社会から断絶された人々、そして年間2万人にのぼる孤独死の現実など、現代の日本社会に広がる深淵に迫る。

【映像】孤独に怯える夜の街で働く女性＆「死にたいバー」に集まる若者たち

ナレーションを務めたのは、静謐で透明感のある語りで知られる声優・ナレーターの能登麻美子。10代の頃に「命と向き合いたい」と看護師やホスピスでの仕事を志していたという彼女は、可視化されにくい現代の「死」と「生きづらさ」のリアリティをどう受け止めたのか。収録を終えたばかりの彼女に話を訊いた。

「静かに蝕まれるような感覚でした」“映像だけ”を見て感じた作品の重み

セルフネグレクトや孤独死といった、現代社会の可視化されにくい暗部に肉薄する本作。能登は今回のナレーションに向き合うにあたり、普段とは異なるアプローチで作品に対峙したという。

「今回は、自宅で原稿と向き合う前に、映像だけをまず通しで拝見したんです。日々、ニュースなどでセルフネグレクトや孤独死という言葉に触れる機会はありますが、1時間の尺は初めてです。当事者たちの姿をじっくりと見つめると、心理的な距離感が急激に近くなる感覚がありました。映像から迫ってくるものが非常に強く、それは大きな波というよりも、静かにじわじわと内側から『蝕まれる』ような感覚に近い。自分自身もどこか浸食されていくような重みを感じながら、深く考えさせられました」

「このような重厚なテーマにナレーターとして向き合ったのは、これまでのキャリアの中でも初めてのことです。現場に入って一度テストで声を聴いていただいた際、『トーンを少し落として（低くして）ください』という演出をいただきました。指示に従って、声のトーンを一段重くしたとき、自分がもう一歩、内側に近づいたような感覚があったんです。声のトーンとしては低く、対象に肉薄している。けれど、表現としては冷静で客観的であるという、バランスを意識しながらマイクの前に立ちました」

「死にたい」という本音の共有――10代の頃に抱いた“生の希薄さ”との重なり

番組内では、生きづらさを抱える人々が集う「死にたいバー」の模様や、生の実感を求めて夜の街で働く若者のログなど、生々しい孤独の姿が映し出される。能登の目には、その現実がどう映ったのだろうか。

「『死にたいバー』という言葉そのものは一見ポップに聞こえますが、その奥にある当事者たちの思いに触れたとき、心に突き刺さるものがありました。そこは、安易に『死にたい』と口にすると周囲に引かれてしまう日常の中で、近しい思いを持つ人たちが、本心に触れる部分を共有し合える場所。上部だけの繋がりではなく、痛みの根底を共有できる場所があるということは、1つの救いになり、生きる気力を取り戻すきっかけになっているのではと思いながら映像を見ていました」

そうした若者たちが抱える「生きている実感が希薄」という感覚に対し、能登は自身のバックボーンを重ね合わせる。かつて彼女は、高校時代に「命と向き合いたい」という思いから看護師を志し、ホスピスや小児科で働くことを目標にしていた時期があった。

「番組に出てくる、生きている価値を見出しにくい若者たちの姿を見たとき、かつての自分自身の記憶が呼び起こされました。私も10代の頃、どこか生きている実感が希薄に感じられる時期があったんです。当時、命の現場やホスピスのような場所で働きたいと考えていたのは、そうした環境に身を置くことで『生』をしっかりと感じられるのではないか、命と真剣に向き合えるのではないか、という思いがあったからでした。劇中に登場する、虐待を受けて『世界から浮いている』と感じている女の子の言葉も、決してわからない気持ちではありません。当事者の方々が抱えるものはもっと深いところにあるので、私が簡単に分かると言っていいのかは迷いますが、少なくとも彼らの苦しみは自分と全く違う世界の話ではなく、地続きの場所にあるのだということを、この番組を通して改めて教えられた気がします」

価値観がひっくり返った「無名塾」の衝撃――生身のエネルギーに触れ、見つめるということ

現代のSNS社会は利便性が増した一方で、孤立の入口が見えにくくなっている。能登自身、これまでの歩みの中で孤独や停滞を感じた際、自身を救い上げてくれたのは「演劇」という“生身の熱量”だったという。

「私にとって、生の希薄さから救い出してくれた存在は演劇でした。若い頃に仲代達矢さんの『無名塾』の舞台を拝見したのですが、大げさではなく自分の価値観がひっくり返るほどの衝撃を受けたんです。舞台の上で命をほとばしらせている人間たちの圧倒的な熱量とエネルギーに触れたとき、ものすごく強い『生の実感』が伝わってきた。今の時代は本当に便利になりましたけれど、生身と生身でしか受け取れないビビッドなエネルギーというものが確かに存在します。もし今、孤独や停滞の中にいる若い方がいるのであれば、そうした生の熱量を持つものに、ぜひ触れてみてほしいなと思います」

番組の終盤では、大阪・西成で暮らす松田さんという男性の姿が映し出される。男性は69歳で「友達も知り合いもひとりもいない」とカメラに明かした。その生き様と言葉は、能登の心に強く残った。

「松田さんがおっしゃっていた『現状から、抜け出すんだ、抜け出すんだ』という言葉がとても印象的で、台本にも思わず線を引きました。自分に言い聞かせるように発せられるその言葉は、見る者の胸を静かに打つものがあります。ぜひ多くの方に、このシーンを見ていただきたいです」

インターネット配信という枠組みだからこそ、地上波が踏み込まない深さまで描ききった本作。最後に、孤独・孤立を抱える人々や現代社会に向けて、能登は静かにメッセージを寄せた。

「番組を観て、すぐに何か行動を起こすということは、大変な時期にいる方にとっては難しいことかもしれません。でも、まずはこの現実を『見つめること』『知ること』。それだけでも、大きな一歩であり、大事なきっかけになるのだと思います。現代を生きるということがどういうことなのか、老若男女問わず、一人でも多くの方に届き、改めて考えるきっかけになることを願っています」

不安や悩みを抱えている方は、以下の窓口などに相談をしてみて下さい。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/



こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556

※受付時間は都道府県によって異なります。

取材・文：東田俊介

写真：You Ishii