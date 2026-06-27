声優の山寺宏一さん（65）が27日、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。長年共演している戸田恵子さん（68）、中尾隆聖さんとのキズナを感じたエピソードを明かしました。

映画は、冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅をしていたレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に冒険へ出発する物語。

イベントには山寺さんの他に、アンパンマン役の戸田さん、ばいきんまん役の中尾さん、ニャックル役の津田健次郎さん、パンタン役の土屋太鳳さん（31）、雨や雷を操る雲の怪物・アマグモラ役のEXIT・りんたろー。さん（40）、ばいきんまんが発明したメカからユニークなメカへと大変身したキューティーバードロボ役のEXIT・兼近大樹さん（35）らが登場しました。

■長年共演している戸田恵子・中尾隆聖とキズナを感じる場面

イベントでは、山寺さんが『それいけ！アンパンマン』シリーズで長年共演している戸田さん、中尾さんとのキズナを感じるエピソードを告白。「今、アンパンマンの（アフレコ）現場は僕が一番キャリアが浅いってこともあるぐらいなんですよ。（声優）41年目で一番若手みたいな時もあるんですよ。ゲストの方もさらに先輩だったりするので。大抵スタジオの中では健康とか医療の話とか、保険の話とか予防接種の話です。それでキズナを感じています」と明かしました。

■山寺宏一 心の支えになっている“約束の場所”とは

また、映画のテーマの一つ“約束”にちなみ、心の支えになっている“約束の場所”を聞かれた戸田さんと中尾さんは「アンパンマンのスタジオ」と回答。続いて、山寺さんの順番になると「僕は違うこと考えていたんですけど、先輩二人がそう言ったらそう言わざるを得ないよね。僕も『アンパンマン』の現場が約束の場所です。毎週そこにちゃんと行くっていうことが、元気で集まる！」と力強く答えました。対して、りんたろー。さんは「いいですよ。思ってたやつ言っていいんですよ」とフォローし、兼近さんは「結構上下関係あるんですね」とツッコみ、会場を笑いに包みました。

そして、山寺さんがもうひとつ“約束の場所”だと思ったのは故郷である宮城だと語り、「ずっと育ててもらったんでちゃんと（恩を）返そうっていうことで、明日もまた行くんですけども、そこが約束の場所。特に（東北楽天ゴールデン）イーグルスの本拠地のね、あそこのスタジアム。あそこで一回始球式したので、“次150キロ投げるぞ”っていう約束です」と語るも「無理です。失礼しました。以上です」とすぐに撤回し、笑わせました。