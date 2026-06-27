HARUKA、圧倒的バズーカバストを披露！『旬撮GIRL』で魅せる大人の妄想グラビア

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

HARUKA 誌面掲載カットを公開！

『週刊SPA!』の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。今作には6人のグラビアアイドルが登場。その中から、CYBERJAPAN DANCERSの中心メンバーとしても活躍するHARUKAの誌面掲載カットが公開された。

HARUKA：シングルベッドで愛が生まれる

撮影の舞台は行きつけのスナック。カラオケで意気投合し、お酒が進む中で眠ってしまった彼女から「このあと、どうする？」と誘われるドラマチックなストーリーが展開される。

HARUKA ©撮影：山雅文 扶桑社

シングルベッドのシチュエーションでは、シースルーの上着から覗く圧倒的なバストラインを披露。ベッドに寝そべり、アシンメトリーなインナー姿で見せるプライベート感あふれるカットも収録されている。

HARUKA ©撮影：山雅文 扶桑社

ダンスによって鍛え上げられた、肉感的な太ももや美しい丸みを帯びたヒップラインは必見。二人の愛が生まれる瞬間を詰め込んだ、大人の色気漂うグラビアに仕上がっている。

HARUKA ©撮影：山雅文 扶桑社

【プロフィール】

HARUKA

1996年大阪府生まれ

2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。

最新情報はX（@cjd_haruka）、Instagram（@cjd_haruka）へ！

【クレジット】撮影：山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣

旬撮GIRL Vol.30 好評発売中！！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。