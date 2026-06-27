「吉林一号」衛星が地球から500キロ離れた宇宙から撮影した卒業写真が最近、中国で話題となっている。

長光衛星はこのほど、吉林大学の自動車工学学院と協力し、「宇宙級」のコラボを実現した。地上から500キロ離れた無数の星が散らばる広大な宇宙の軌道上で運行する衛星「吉林1号」を使って、卒業生のために写真を撮影し、卒業生のかけがえのない青春を「衛星写真」という形にして届けた。

この宇宙から撮影する「卒業写真」のために、吉林大学・自動車工学学院の2026年度の卒業生は運動場をキャンバスに、卒業生自身が「絵の具」となって、「1946‐2026」などの文字や絵を描き出した。





JLUは「吉林大学」を英語表記した「JiLin University」の頭文字3文字で、卒業生は文字とハートの絵で大学への思いや離れがたい気持ちを表現。「1946‐2026」は、吉林大学が今年創立80周年という重要な節目を迎えたことを表している。



中国では今年もまた卒業シーズンを迎えている。卒業生には夢を抱き、熱い心と情熱を忘れずに、社会へと羽ばたいていってもらいたいものだ。（提供/人民網日本語版・編集/KN）

