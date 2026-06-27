エナメルTrunkが艶めく！ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」

記事ポイント ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」7月7日発売「HALO」初のエナメル素材Trunk採用ピンクなどネオンカラー4色展開 ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」7月7日発売「HALO」初のエナメル素材Trunk採用ピンクなどネオンカラー4色展開

ANGEL CHAMPAGNEは、人気シリーズ「ANGEL CHAMPAGNE HALO」から「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」を2026年7月7日(火)より販売開始します。

ブランド初となるエナメル素材のTrunkを採用した新モデルです。

公式オンラインショップとANGEL CHAMPAGNE銀座店で購入できます。

ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon価格：53,900円(税込)内容量：750ml原産国：フランス種類：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワールアルコール度数：12.5％発売日：2026年7月7日(火)購入方法：公式オンラインショップ / ANGEL CHAMPAGNE銀座店

「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」は、光を纏うラベルが際立つ「ANGEL CHAMPAGNE HALO」から登場するシャンパーニュです。

専用Trunkにはエナメル素材が使われ、艶やかな光沢感があります。

ボトルのラベルとTrunkの光沢が重なり、華やかで上質な雰囲気を見せます。

エナメル素材のTrunkと4色のポップカラー

カラー：ピンク、イエロー、グリーン、ブルーTrunk：エナメル素材ベース：ANGEL CHAMPAGNE Black Silver

「HALO Neon」は、専用Trunkがエナメル素材となった新モデルです。

カラーは鮮やかなポップカラーで、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーから選べます。

華やかなパーティーシーンを彩るほか、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトにも合わせられます。

アーモンドやバニラが香るフレッシュな味わい

「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」は、アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香ります。

クリーミーでなめらかな舌ざわりと、個性的かつフレッシュな味わいを楽しめます。

ANGEL CHAMPAGNEの強みである長期熟成により、繊細な泡とまろやかな口当たりが生まれています。

ANGEL CHAMPAGNE銀座店で選べる店舗体験

店舗：ANGEL CHAMPAGNE銀座店住所：東京都中央区銀座7丁目6-12オープン日：2021年5月27日(木)店舗種別：世界初となる旗艦店銀座店TEL：03-6264-5772

ANGEL CHAMPAGNE銀座店は、銀座並木通りにオープンした世界初となる旗艦店です。

高級感のあるボトルデザインをイメージした店内には、厳選されたANGEL CHAMPAGNEが並んでいます。

包装紙やショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観が統一され、商品を選ぶ時間も楽しめます。

店内にはカフェスペースが併設されています。

ゆったりとした空間で、メインのラインナップである「ANGEL CHAMPAGNE」をグラスで味わえます。

季節に合わせた見た目にも美しいアフタヌーンティーやパフェなども用意されています。

ネオンカラーのTrunkは、贈る相手やシーンに合わせて色を選ぶ楽しさもあるシャンパーニュです。

香りや泡のきめ細かさまで含めて、ボトルデザインだけでなく味わいの面からも特別な一本として取り入れられます。

銀座店では、統一されたブランド空間の中でギフト選びからグラスでの味わいまで、ANGEL CHAMPAGNEの世界観に触れられます。

ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」はいつ発売されますか？

A. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」は、2026年7月7日(火)より販売開始されます。

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」はどこで購入できますか？

A. 公式オンラインショップとANGEL CHAMPAGNE銀座店で購入できます。

銀座店は東京都中央区銀座7丁目6-12にあります。

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」のカラーは何色ですか？

A. カラーはピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開です。

鮮やかなポップカラーから選べます。

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