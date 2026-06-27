旅行事業の体制づくりを進める！ビッグホリデー「代表取締役の交代」

記事ポイント ビッグホリデーが2026年7月7日付で代表取締役社長の交代を決定していますビッグホリデーホールディングスを設立しホールディングス体制へ移行しますビッグホリデーは持株会社傘下の事業会社として旅行事業を継続します ビッグホリデーが2026年7月7日付で代表取締役社長の交代を決定していますビッグホリデーホールディングスを設立しホールディングス体制へ移行しますビッグホリデーは持株会社傘下の事業会社として旅行事業を継続します

ビッグホリデーが、2026年7月7日(火)付で代表取締役社長の交代を決定しました。

あわせて同日付で、持株会社「ビッグホリデーホールディングス株式会社」を設立し、グループ全体の経営管理機能を担うホールディングス体制へ移行します。

現ビッグホリデーは、事業会社として持株会社傘下で旅行事業を継続します。

ビッグホリデー「代表取締役の交代」

就任予定日：2026年7月7日(火)代表取締役会長：岩崎 安利(現 代表取締役社長)代表取締役社長：岩崎 弘利(現 取締役)持株会社設立予定日：2026年7月7日(火)持株会社社名：ビッグホリデーホールディングス移行形態：持株会社(ホールディングス)体制

ビッグホリデーは、グループ経営のさらなる高度化と持続的成長の実現を目的として、代表取締役社長の交代を決定しています。

持株会社は、グループ全体の経営管理機能を担います。

現ビッグホリデーは、持株会社傘下の事業会社として旅行事業を続ける体制です。

旅行事業を中心に、時代の変化やお客様のニーズに応じたサービスへ取り組んできた同社が、グループ全体の経営資源を配分し、各事業の競争力を高める体制づくりを進めます。

ホールディングス体制で経営戦略と管理機能を強化

ホールディングス体制への移行により、グループ全体の経営戦略と管理機能を強化します。

各事業会社が、それぞれの事業特性に応じて迅速に意思決定できる体制を整えます。

経営の効率化、事業成長の加速、人材・ノウハウの有効活用を進め、グループとしての企業価値向上を目指す方針です。

事業環境の変化が一段と速まる中、安定的かつ継続的に成長していくための体制づくりとして位置づけられています。

グループ各社の経営資源を最適に配分し、各事業の競争力をさらに高める判断です。

旅行事業の知見とネットワークを活かす新体制

新体制のもと、ビッグホリデーグループは、これまで培ってきた旅行事業の知見とネットワークを活かします。

お客様、取引先、地域社会により一層貢献できる企業グループを目指します。

ビッグホリデーは、創業以来、全国のパートナー販売店との信頼関係を基盤に、「親切と安心」を大切にしてきました。

旅行業界が大きな転換期を迎える中、DXの推進と、長年培ってきた信頼関係を生かしたきめ細かな対応を両立させることが重要とされています。

従来の手配業務にとどまらず、旅行を起点とした余暇創造や、地域に根ざした新たな価値の提供が求められている状況にも触れています。

DXやAIを活用した組織づくり

岩崎 弘利氏は、DXやAIなどのテクノロジーを活用し、社員が単純作業から解放される環境を整えるとしています。

その環境づくりにより、お客様やパートナーにより深く向き合える状態を目指します。

効率化だけを追求する会社ではなく、人の温かさとデジタルの力を融合させた企業を目指す姿勢です。

社員一人ひとりが主体的に挑戦し、成長できる組織をつくることも示されています。

Webマーケティング、人事制度改革、DX・AI活用推進など、事業成長と組織改革の両面に取り組んできた経歴も紹介されています。

岩崎 弘利氏のプロフィール

氏名：岩崎 弘利(いわさき ひろとし)生年月：1993年10月生まれ(32歳)平成29年4月：郵船トラベル 入社令和02年6月：郵船トラベル 退職令和02年9月：明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 修士課程入学、ビッグホリデー 入社／取締役 就任令和04年6月：コミュニティ・ネットワーク 取締役 就任、ビッグホリデーインターナショナル 取締役 就任令和04年9月：明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 修了(MBA取得)、TAS 取締役 就任

岩崎 弘利氏は、2026年7月7日(火)付で代表取締役社長に就任予定です。

同日付で、岩崎 安利氏は代表取締役会長に就任予定となっています。

新社長には、ビッグホリデーの強みを受け継ぎながら、新しい時代のビッグホリデーを導いていくことが期待されています。

グループ経営の効率化と持続的成長をさらに推進し、100年企業に向けた新たなビッグホリデーの未来を切り拓く方針です。

旅行事業で培った販売店との関係や地域とのつながりを、新体制の中でどう生かしていくかが読みどころになります。

DXやAIによる効率化を、人に向き合う時間づくりへつなげようとする姿勢から、今後のサービスづくりの方向性が伝わります。

ビッグホリデー「代表取締役の交代」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビッグホリデーの代表取締役社長の交代日はいつですか？

A. 代表取締役社長の交代は、2026年7月7日(火)付で予定されています。

同日付で、岩崎 弘利氏が代表取締役社長に就任予定です。

Q. ビッグホリデーが設立する持株会社の社名は何ですか？

A. 持株会社の社名は「ビッグホリデーホールディングス株式会社」です。

2026年7月7日(火)付で設立予定です。

Q. 現ビッグホリデーの旅行事業はどうなりますか？

A. 現ビッグホリデーは、事業会社として持株会社傘下において旅行事業を継続します。

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