家族でのタイ移住がお得に実現！ タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション」

記事ポイント タイランドプリビレッジの家族会員入会金が一律75万バーツになりますプラチナ、ダイヤモンド、リザーブの上位メンバーシップが対象ですエバーグリーンカードや最大120万円相当の商品券特典も同時開催中です タイランドプリビレッジの家族会員入会金が一律75万バーツになりますプラチナ、ダイヤモンド、リザーブの上位メンバーシップが対象ですエバーグリーンカードや最大120万円相当の商品券特典も同時開催中です

タイランドエリートインフォメーションセンターが、タイランドプリビレッジの「家族プロモーション」を開催します。

家族会員の入会金が一律75万バーツとなり、配偶者、お子様、ご両親を対象にしたプロモーションです。

タイ長期滞在ビザを発給するタイ国営長期滞在プログラムで、家族でのタイ移住を検討する際の条件がまとめられています。

タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション」

期間：2026年5月18日〜2026年8月14日対象メンバーシップ：プラチナ(10年)・ダイヤモンド(15年)・リザーブ(20年)対象となる家族：配偶者、お子様、ご両親内容：家族会員の入会金が一律75万バーツ条件：主たる会員1名の入会が必要です

タイランドプリビレッジには、滞在年数に応じた複数のメンバーシップがあります。

家族会員を追加できるのは、プラチナ、ダイヤモンド、リザーブの3つの上位メンバーシップです。

既に入会済みのメンバーによる家族の追加、新規での家族同時入会のいずれも対象になります。

家族会員の入会金が一律75万バーツ

プラチナ：通常100万バーツ → 75万バーツダイヤモンド：通常150万バーツ → 75万バーツリザーブ：通常200万バーツ → 75万バーツ最大割引額：1名あたり125万バーツ申請条件：期間内に不備のない入会申請書類を提出した方

家族会員は、主たる会員と同じ有効期間のビザおよび各種特典を利用できます。

家族会員の申請には、家族関係を証明する英文の公的書類が必要です。

書類の取得には時間がかかるため、締切間際の相談では間に合わない場合があります。

日本正規代理店限定の入会特典

対象：当センター経由で入会する新メンバー特典：MedPark Hospital VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」同時開催：最大120万円相当の商品券プレゼントキャンペーン

バンコクにあるメドパーク病院との提携により、2026年より当センター経由で入会する新メンバー全員に「エバーグリーンカード」が用意されています。

高級ラウンジの利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用や薬代の割引、入院時の救急車無料などの特典を利用できます。

家族プロモーションとあわせて、最大120万円相当の商品券を受け取れるキャンペーンも同時開催中です。

タイ長期滞在プログラムのタイランドプリビレッジ

運営：タイ国政府観光庁直営の国営企業開始：2003年にタイランドエリートとして開始リニューアル：2023年、20周年の節目にタイランドプリビレッジとしてメンバーシップをリニューアル滞在期間：5年から最長20年のタイ滞在が可能

タイランドプリビレッジは、タイ長期滞在ビザを発給するタイ国営長期滞在プログラムです。

メンバーには、入出国時のVIP待遇や銀行口座開設を含む各種の特典があります。

メンバーシップ期間中はマルチプルビザが発給され、国際空港到着・出発時のVIP待遇サービス、タイ国内銀行口座の開設も利用できます。

年間ポイントとの交換で、ゴルフ、スパ、マッサージをはじめとした特典も利用可能です。

家族会員の条件が一律75万バーツになることで、対象メンバーシップごとの差額を比べながら申請を考えられます。

ビザ、空港でのVIP待遇、銀行口座開設、医療面の特典まで、タイでの長期滞在に関わる要素を家族単位で整理できます。

タイランドエリートインフォメーションセンター「家族プロモーション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「家族プロモーション」の期間はいつですか？

A. 期間は2026年5月18日から2026年8月14日までです。

期間内に不備のない入会申請書類を提出した方が対象です。

Q. 対象となるメンバーシップはどれですか？

A. プラチナ(10年)、ダイヤモンド(15年)、リザーブ(20年)が対象です。

家族会員を追加できる上位メンバーシップです。

Q. 家族会員の対象は誰ですか？

A. 対象となる家族は、配偶者、お子様、ご両親です。

主たる会員1名の入会が必要で、家族関係を証明する英文の公的書類も必要です。

Q. 同時開催中の特典はありますか？

A. 当センター経由で入会する新メンバーには、MedPark Hospital VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」と、最大120万円相当の商品券プレゼントキャンペーンが用意されています。

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