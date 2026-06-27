大学別に推薦対策を組む！メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」

記事ポイント メディカルラボ推薦・総合型講座6月29日開講医学部推薦・総合型選抜の学科・面接対策全国27校舎データと1対1指導で大学別対策 メディカルラボ推薦・総合型講座6月29日開講医学部推薦・総合型選抜の学科・面接対策全国27校舎データと1対1指導で大学別対策

メディカルラボは、医学部の学校推薦型・総合型選抜に特化した「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」を2026年6月29日(月)より開講します。

学科試験だけでなく、面接や小論文、志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができる講座です。

全国27校舎で蓄積されたデータとプロ講師による1対1の個別授業で、受験大学で課される科目に合わせて学べます。

メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」

開催日時：2026年6月29日(月)〜受験終了まで受講期間：受講開始から1ヶ月間申込：申込受付中対象大学：獨協医科大学・埼玉医科大学・東京医科大学・北里大学・聖マリアンナ医科大学・金沢医科大学・愛知医科大学・藤田医科大学・近畿大学・兵庫医科大学・久留米大学・福岡大学・東京女子医科大学・東邦大学

「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」は、大学ごとに必要な科目をまとめて対策できる医学部推薦対策の講座です。

医学部医学科の推薦選抜には、一般選抜に比べて試験科目が少ない場合や、出願条件によっては現役生・1浪生に有利な場合があります。

大学ごとに試験方法や出題傾向が大きく異なるため、学力診断テスト、個別カリキュラム、1対1個別授業を組み合わせて準備を進めます。

学力診断テストから組む個別カリキュラム

講座では、初めに学力診断テストを行い、生徒の得意・苦手を分析する流れです。

その結果から合格への最短ルートを導き出し、個別カリキュラムを作成します。

プロ講師との1対1の個別授業で学力レベルを高めながら、面接や小論文など受験大学で課される科目の対策も進められます。

大学ごとの出題傾向に合わせたプレテストで、本番を想定した対策もできます。

12大学向けの学科対策と推薦選抜対策

対象大学：獨協医科大学・埼玉医科大学・東京医科大学・北里大学・聖マリアンナ医科大学・金沢医科大学・愛知医科大学・藤田医科大学・近畿大学・兵庫医科大学・久留米大学・福岡大学受講内容：学科対策(150分)計6回受講内容：志望理由書・小論文対策(各100分)・面接・集団討論対策(各50分)から計4回受講料：1大学につき、205,000円(税込)

獨協医科大学、埼玉医科大学、東京医科大学、北里大学など12大学向けには、学科対策と推薦選抜対策を組み合わせた講座が用意されています。

志望理由書、小論文、面接、集団討論まで、受験大学で課される科目に沿って準備できます。

東京女子医科大学と東邦大学向けの対策

対象大学：東京女子医科大学受講内容：思考力試験・面接対策(各50分)から計5回受講内容：志望理由書・小論文対策(各100分)・集団討論(50分)から計4回受講料：1大学につき、100,000円(税込)対象大学：東邦大学受講内容：基礎学力・適性試験・面接対策(各50分)から計5回受講内容：志望理由書・小論文対策(各100分)・集団討論(50分)から計4回受講料：1大学につき、100,000円(税込)

東京女子医科大学向けには、思考力試験、面接、志望理由書、小論文、集団討論の対策があります。

東邦大学向けには、基礎学力、適性試験、面接に加え、志望理由書、小論文、集団討論の対策があります。

全対象大学共通の受講内容と資料請求特典

その他受講内容：大学別プレテストその他受講内容：学力診断テストその他受講内容：自習室利用(受講期間中のみ)その他受講内容：質問解決室の利用その他受講内容：個別担任制によるサポート特典：「学校推薦型・総合型選抜のためのスタートガイド」を無料プレゼント

全対象大学共通で、大学別プレテストや学力診断テスト、自習室利用、質問解決室の利用、個別担任制によるサポートがあります。

その他の私立大学、国公立大学、全ての医学部推薦対策にも対応可能です。

資料請求では、「学校推薦型・総合型選抜のためのスタートガイド」が無料プレゼントされます。

大学ごとの試験方法や出題傾向に合わせて、学科試験から面接、小論文、志望理由書まで準備できます。

学力診断テストと個別カリキュラムにより、得意・苦手に沿った医学部推薦対策を進められます。

メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」の紹介でした。

よくある質問

Q. メディカルラボ「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」はいつ開講しますか？

A. 2026年6月29日(月)より開講します。

開催日時は2026年6月29日(月)から受験終了までで、受講期間は受講開始から1ヶ月間です。

Q. どのような対策を受けられますか？

A. 学科試験だけでなく、面接や小論文、志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができます。

大学ごとの出題傾向に合わせたプレテストもあります。

Q. 全対象大学共通の受講内容はありますか？

A. 大学別プレテスト、学力診断テスト、自習室利用、質問解決室の利用、個別担任制によるサポートがあります。

自習室利用は受講期間中のみです。

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