ヒット予感のトレンド製品を出展！ FLH「NELAX 第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」

記事ポイント FLHがライフスタイル Week TOKYO夏に出展NELAX仮眠ZONEでアイマスクとCOFO Chair体験NELAX 加重アイマスクは300gの睡眠アイテム FLHがライフスタイル Week TOKYO夏に出展NELAX仮眠ZONEでアイマスクとCOFO Chair体験NELAX 加重アイマスクは300gの睡眠アイテム

FLHが、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」に出展します。

NELAXの仮眠ZONEでは、「NELAX 加重アイマスク」と「COFO Chair Premium 2」を組み合わせたオフィスでのパワーナップを体験できます。

働く場所で、短い時間で、深く休む新しい休み方を会場で提案します。

FLH「NELAX 第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」

開催日時：2026年6月24日(水)〜26日(金) 10時〜17時会場：東京ビッグサイト所在地：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

「ライフスタイル Week TOKYO」は、ライフスタイルにあった『ヒット予感のトレンド製品』と出会える展示会です。

NELAXの仮眠ZONEには、リラクゼーションブランドCOFOの「COFO Chair Premium 2」が設置されます。

会場では、ほどよい重みが目もとをやさしく包み込む「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら、「COFO Chair Premium 2」に身を預けられます。

新幹線のグリーン車にいるかのような座り心地とともに、オフィスでのパワーナップをそのまま体験できる展示です。

目もとをやさしく包む「NELAX 加重アイマスク」

商品名：NELAX(ネラックス)種類：加重アイマスク価格：8,800円(税込)内容：本体重さ300g／マジックテープで調整可能サイズ：横長さ69cm、本体長さ31cmカラー：グレー／ブラック素材：外カバー＝高品質サテン／内面カバー＝高品質ナイロン販売場所：公式サイト

「NELAX 加重アイマスク」は、昼寝ブランド「HIRUNEGAO」が山形大学との共同研究から生まれた睡眠アイテムです。

眼部周辺に適度な重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果や睡眠導入効果が期待できます。

山形大学での臨床研究では、加重アイマスクの着用により、従来のアイマスクと比較して睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度の向上が確認されています。

眼球部分を凹ませた立体構造により外部の光をシャットアウトし、遮光率99.9％を実現する仕様です。

外カバーには高品質サテン、内面カバーには高品質ナイロンが使われ、グレーとブラックのカラーがそろいます。

デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインもあり、働く場所での短い休息に取り入れやすい睡眠アイテムです。

身を預けて休める「COFO Chair Premium 2」

ブランド：COFOモデル：COFO Chair Premium 2リクライニング：最大132度機能：3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポート

「COFO Chair Premium 2」は、リラクゼーションブランドCOFOの旗艦モデルです。

チェア全体に使われている高級プレミアムメッシュが、メッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現しています。

最大132度のリクライニングに加え、3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポートを備えています。

多彩な調節機能により、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減します。

NELAXの仮眠ZONEでは、「NELAX 加重アイマスク」と組み合わせ、集中とリラックスを両立する快適なワーク環境に触れられます。

新たな「昼寝文化」アイテムを会場で初公開

NELAXに続く新たな「昼寝文化」アイテムが、本展で初めてお披露目されます。

詳細は会場ブースで発表予定です。

近年は働き方改革や健康経営への関心を背景に、昼休み時間を活用したパワーナップ制度やシエスタ制度の導入が進んでいます。

睡眠環境を整えるアイテムやセルフケアへの需要も年々高まり、睡眠の質を向上させることへの関心が広がっています。

FLHは、昼寝を特別なものではなく、日常の健康習慣として自然に取り入れられる社会を目指しています。

目もとへの重みとチェアの調節機能を組み合わせることで、デスクワークの合間に休息環境を整える提案として紹介されています。

共同研究に基づく加重アイマスクや、身体を支えるワークチェアの展示から、睡眠環境やセルフケアを日常に取り入れる選択肢が広がります。

FLH「NELAX 第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」の紹介でした。

よくある質問

Q. FLHはどの展示会に出展しますか？

A. FLHは、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」に出展します。

Q. NELAXの仮眠ZONEでは何を体験できますか？

A. NELAXの仮眠ZONEでは、「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら、「COFO Chair Premium 2」に身を預けるオフィスでのパワーナップを体験できます。

Q. 「NELAX 加重アイマスク」の特徴は何ですか？

A. 「NELAX 加重アイマスク」は本体重さ300gの加重アイマスクです。

眼球部分を凹ませた立体構造で外部の光をシャットアウトし、遮光率99.9％を実現しています。

Q. 「COFO Chair Premium 2」にはどのような機能がありますか？

A. 「COFO Chair Premium 2」は最大132度のリクライニング、3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポートを備えています。

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