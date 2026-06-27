“髪を整えながら乾かす”新発想のヘアドライヤー！ FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」

記事ポイント FEATHERAQUAヘアドライヤー6月18日出荷開始Moist Flow低温・温冷切替・大風量速乾設計FA-HDAQUAP1-BK折りたたみ対応EC販売 FEATHERAQUAヘアドライヤー6月18日出荷開始Moist Flow低温・温冷切替・大風量速乾設計FA-HDAQUAP1-BK折りたたみ対応EC販売

FEATHERAQUA JAPANが「モイストフロー ヘアドライヤー」を2026年6月18日より発売します。

“乾かす”だけでなく、“髪を整えながら乾かす”という発想から生まれた新しいヘアドライヤーです。

低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた「Moist Flow」をコンセプトに開発されています。

FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」

製品名：モイストフロー ヘアドライヤー販売開始時期：2026年6月18日出荷開始予定型番：FA-HDAQUAP1-BKJANコード：4589969402040メーカー希望価格：オープン販売場所：FFF SMART LIFE CONNECTED WEBダイレクトショップ、各ECモール

「モイストフロー ヘアドライヤー」は、熱ダメージを抑えながら、髪のまとまりやツヤ感、なめらかな指通りを追求したヘアケア発想のドライヤーです。

サロン品質を意識したヘアケア性能を取り入れながら、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立しています。

FEATHERAQUAのプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデルとして、ヘアケア性能、速乾性、静音性、デザイン性をバランスよく追求しています。

低温と温冷リズムで髪表面を整える設計

コンセプト：Moist Flow機能：クール＆ホット サイクルモード制御：キューティクルリズム制御切替：10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替え

「Moist Flow」は、単なる機能名称ではなく、“髪を整えるための乾かし方”を追求した設計思想です。

低温・大風量・温冷リズム制御を組み合わせることで、髪への熱負荷を抑えながら効率よく乾かす独自設計になっています。

温風と冷風を繰り返す「キューティクルリズム制御」により、髪表面を整え、ツヤ感のある仕上がりをサポートします。

熱ダメージに配慮したヘアケア機能

機能：スマートヘアケアモード設計：低温モイスチャードライ設計機能：マイナスイオン機能モーター：100,000rpmの高速ブラシレスモーター静音設計：最大67dB

「スマートヘアケアモード」は、髪への熱ダメージに配慮し、あえて低温をキープする「低温モイスチャードライ設計」です。

高温に頼らず髪を乾かすことで、ダメージを抑えながら美しい髪印象を目指します。

マイナスイオン機能は、根元から毛先まで行き渡り、静電気を低減します。

髪の広がりやパサつきを抑え、まとまり感と自然なツヤを与える機能です。

高速ブラシレスモーターによる大風量エアストリーム速乾システムは、髪に必要な水分を保ちながら素早く乾かし、急激な熱による髪への負担を抑えます。

最大67dBの静音設計により、夜間や早朝の使用にも配慮されています。

折りたたみ対応の軽量コンパクト設計

設計：軽量コンパクト設計仕様：折りたたみ対応機能：セルフクリーンエア構造

「FA-HDAQUAP1-BK」は折りたたみ対応により、収納性や持ち運びやすさにも配慮したコンパクト設計です。

ミドルレンジモデルでありながら軽量化を実現しています。

セルフクリーンエア構造は、吸込口から逆方向に風を送り出すことで、内部に溜まりやすいホコリや汚れを除去します。

本体内部を清潔に保ち、快適な使用環境と耐久性向上をサポートするオートクリーン機能です。

低温と温冷リズムを組み合わせた乾かし方により、熱への配慮と仕上がりのまとまりを日々のヘアケアに取り入れやすい設計です。

大風量や静音設計、折りたたみ対応まで備えているため、朝晩の使用や収納しやすさを重視する場面にもなじみます。

FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「モイストフロー ヘアドライヤー」はいつ発売されますか？

A. 「モイストフロー ヘアドライヤー」は2026年6月18日より発売され、製品情報では2026年6月18日出荷開始予定とされています。

Q. 「Moist Flow」はどのような設計思想ですか？

A. 「Moist Flow」は、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた、“髪を整えるための乾かし方”を追求した設計思想です。

Q. 「FA-HDAQUAP1-BK」はどこで販売されますか？

A. 「FA-HDAQUAP1-BK」は、FFF SMART LIFE CONNECTED WEBダイレクトショップをはじめ、各ECモールにてオープン価格で販売されます。

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