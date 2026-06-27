“韓国ショッピング旅”のお供に〜LotteCard！ ロッテカード「CHECK iN SEOUL」

記事ポイント ロッテカード「CHECK iN SEOUL」特典展開Olive Young対象店舗で最大20％リワードロッテマート15％割引とソウル駅店特典 ロッテカード「CHECK iN SEOUL」特典展開Olive Young対象店舗で最大20％リワードロッテマート15％割引とソウル駅店特典

ロッテカードが、外国人向けカード＆アプリサービス「CHECK iN SEOUL」のショッピング特典を展開しています。

日本人観光客に人気の高いOlive Youngとロッテマートを中心に、韓国旅行中のコスメやお土産購入で使える特典が用意されています。

期間限定の特典には2026年6月30日までのものも含まれます。

ロッテカード「CHECK iN SEOUL」

サービス名：CHECK iN SEOUL提供：ロッテカード対象：訪韓外国人向け主な機能：両替、決済、交通、割引特典主な特典対象：Olive Young、ロッテマート

「CHECK iN SEOUL」は、両替、決済、交通、割引特典をアプリとカード1枚にまとめた、訪韓外国人向けのオールインワンサービスです。

パスポートだけでカードを発行でき、複雑な韓国語登録や現地口座は不要です。

空港の無人キオスクや市内チャージ機で、ウォン現金や外貨からチャージできます。

プリペイド式のため、韓国旅行中のコスメ、ショッピング、お土産購入の支払いに使えます。

交通カード機能もあり、地下鉄やバスの利用にも使えます。

Olive Youngで使えるリワードと割引特典

対象店舗特典：5万ウォン以上の支払いで20％リワード積立最大積立：1万ウォン対象店舗：仁川空港T1店、仁川空港T2店、ソウル駅店対象店舗特典期間：2026年4月3日〜6月30日全国特典：10万ウォン以上の支払いで5％リワード積立＋5％現地割引全国特典上限：リワード最大5,000ウォン、現地割引最大10,000ウォン全国特典期間：2026年4月3日〜12月31日

Olive Youngでは、空港やソウル駅の対象3店舗で、帰国直前のコスメ買い足しに使えるリワード積立が用意されています。

全国のOlive Youngでは、スキンケアのまとめ買いや家族、友人へのお土産購入に使える割引とリワードのW特典があります。

購入額が大きくなりがちなオリヤンで、現地割引とリワード積立を組み合わせられます。

ロッテマートで使える15％現地割引

全店特典：5万ウォン以上の支払いで15％割引割引上限：最大2万ウォン全店特典期間：2026年4月6日〜9月30日常時特典：期間限定特典終了後も10％割引常時特典条件：5万ウォン以上の支払いで最大2万ウォンまで

ロッテマートでは、韓国海苔やラーメン、お菓子などのお土産をまとめて購入する場面で使える15％割引が用意されています。

全店で使える期間限定の現地割引に加えて、期間限定特典終了後も常時10％割引が適用されます。

旅行中のお土産まとめ買いで、支払い時にCHECK iN SEOULを使える特典です。

ロッテマート ソウル駅店限定のカード発行特典

対象店舗：ロッテマート ソウル駅店対象：カード新規発行者発行手数料無料：先着3,000名参加特典：ラッキーくじ景品：韓国のり、マーケットオーブラウニー、ビチョビ、ラーメン追加特典：5万ウォン以上の支払いで15％現地割引期間：2026年4月6日〜9月30日

ロッテマート ソウル駅店では、カード新規発行者を対象にした発行手数料無料とラッキーくじの特典があります。

景品には、韓国のり、マーケットオーブラウニー、ビチョビ、ラーメンが用意されています。

ソウル駅店でカードを発行し、そのままお土産購入に使える期間限定特典です。

旅行中の決済と移動を1枚にまとめる機能

カード発行：パスポートだけで発行可能チャージ：空港の無人キオスクや市内チャージ機に対応交通：地下鉄、バス利用に対応通信：eSIM、USIMもセットで利用可能旅行記録：Trip Diaryで訪問場所を自動記録

CHECK iN SEOULは、空港や市内でのチャージ、決済、交通カード機能をまとめて使えます。

明洞、弘大、聖水、江南、漢南洞などへの移動にも使えます。

LG U+との提携により、eSIMとUSIMも割引価格で利用できます。

カード利用履歴をもとに訪問場所を自動記録する「Trip Diary」もあり、SNS投稿の整理にも使えます。

コスメや食品など購入先ごとに特典が分かれているため、旅行中の買い足しとまとめ買いを場面に応じて使い分けやすいサービスです。

決済、交通、通信、旅行記録まで1枚とアプリにまとまっているので、買い物だけでなくソウル市内の移動や旅程整理にもつながります。

ロッテカード「CHECK iN SEOUL」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CHECK iN SEOUL」はどのようなサービスですか？

A. 両替、決済、交通、割引特典をアプリとカード1枚にまとめた、訪韓外国人向けのオールインワンサービスです。

Q. Olive Youngではどのような特典がありますか？

A. 空港とソウル駅の対象3店舗では5万ウォン以上の支払いで20％リワード積立、全国では10万ウォン以上の支払いで5％リワード積立と5％現地割引があります。

Q. ロッテマートの特典期間はいつまでですか？

A. 全店の15％現地割引とロッテマート ソウル駅店限定特典は、2026年4月6日〜9月30日です。

Q. 特典の最新情報はどこに掲載されていますか？

A. 店舗によって特典の適用有無が異なる場合があり、特典内容は予告なく変更になる場合があります。

最新情報はアプリ内に掲載されています。

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