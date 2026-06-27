ブランド力ランキング首位は楽天市場！ 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

記事ポイント 日経BP「Webブランド調査2026-春夏」発売総合ランキングは楽天市場・Yahoo!・Googleがトップ3一般企業サイト編はマクドナルド公式サイト首位 日経BP「Webブランド調査2026-春夏」発売総合ランキングは楽天市場・Yahoo!・Googleがトップ3一般企業サイト編はマクドナルド公式サイト首位

日経BPコンサルティングが「Webブランド調査2026-春夏」の結果をまとめ、2026年6月19日に調査報告書を発行・発売しました。

3万人以上のネットユーザーが国内500のサイトを評価し、Webサイトのブランド力や製品・サービスへの関心、企業の好感度への影響などを明らかにする調査です。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

発行・発売日：2026年6月19日調査手法：インターネット調査調査対象：全国、20歳以上のインターネット・ユーザー有効回答数：35,904件調査対象ブランド：企業や団体が運営する日本の主要500サイト調査実施期間：2026年4月10日(金)〜22日(水)

「Webブランド調査2026-春夏」は、Webブランド指数をはじめ、6つの個別評価指標でサイトのブランド力を数値化しています。

総合ランキングトップ3は「楽天市場」「Yahoo! JAPAN」「Google」です。

一般企業サイト編では、「マクドナルド公式サイト」「ミスタードーナツ」「ローソン」が上位に入りました。

総合ランキングは「楽天市場」が首位

調査対象500サイト中の総合ランキング第1位は「楽天市場」です。

Webブランド指数は、前回の102.6ポイントから8.2ポイント増の110.8ポイントとなりました。

6つの個別評価指標のうち、サイトの使い勝手を評価する「行動喚起」で500サイト中第1位のスコアを獲得しています。

バナー広告や会員向けメール、ダイレクトメール等からのサイト訪問が多く、サイトへのアクセスを促す施策・導線が広く整備されています。

一般企業サイト編は「マクドナルド公式サイト」が首位

一般企業サイトのトップ3は、「マクドナルド公式サイト」「ミスタードーナツ」「ローソン」です。

「マクドナルド公式サイト」は、6つの個別指標全てでスコアが上昇し、WBIが一般企業サイトでトップとなりました。

特に「サイト・ユーザビリティ」のスコアは79.6ポイントで、全体で第4位です。

「ミスタードーナツ」も6つの個別指標全てでスコアが上昇しました。

「ローソン」は「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」の3指標でスコアが上昇しています。

スコア上昇サイトは3サイトがトップ3

第1位：ポッカサッポロフード＆ビバレッジ第2位：dメニュー第3位：楽天銀行

前回から今回にかけてスコアが大きく上昇したサイトのトップ3は、「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」「dメニュー」「楽天銀行」です。

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は前回から15.0ポイント増の65.7ポイントとなりました。

「dメニュー」は13.9ポイント増の55.8ポイント、「楽天銀行」は13.7ポイント増の72.5ポイントです。

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」のスコア変化

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は、「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」の4項目でスコアが前回を上回りました。

特に「態度変容：企業活動」は、前回から43.6ポイント増の80.0ポイントです。

順位は第467位から第4位へ上がりました。

「dメニュー」は5つの個別指標が上昇

「dメニュー」は、「態度変容：企業活動」を除いた5つの個別指標の評価が前回を上回りました。

特に「行動喚起」が18.6ポイント増の65.0ポイントで、前回第315位から第21位へ順位を上げています。

「サイト・ロイヤルティ」は前回から14.7ポイント増の55.1ポイント、「アクセス頻度」は14.4ポイント増の64.8ポイントです。

「態度変容：企業活動」は3サイトが上位

第1位：Oisix(おいしっくす)第2位：トヨタ自動車 公式企業サイト第3位：パナソニック ホールディングス

企業活動への理解、関心などの意識変化を測る「態度変容：企業活動」では、「Oisix(おいしっくす)」「トヨタ自動車 公式企業サイト」「パナソニック ホールディングス」がトップ3となりました。

「Oisix(おいしっくす)」は、「運営主の事業活動・技術や取り組みが理解できた」の得票率が500サイト中で第1位です。

「トヨタ自動車 公式企業サイト」は、「運営主の事業活動・技術や取り組みに関心を持った」の得票率が500サイト中で第1位となりました。

Webサイトの使い勝手、アクセスを促す導線、企業活動への理解や関心を、ランキングとスコアで示す調査です。

国内主要500サイトの評価から、生活に密着したサイトや企業サイトの接点を示しています。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Webブランド調査2026-春夏」はいつ発行・発売されましたか？

A. 日経BPコンサルティングが、2026年6月19日に調査報告書を発行・発売しました。

Q. 総合ランキングのトップ3はどのサイトですか？

A. 総合ランキングトップ3は、「楽天市場」「Yahoo! JAPAN」「Google」です。

Q. 一般企業サイト編のトップ3はどのサイトですか？

A. 一般企業サイト編のトップ3は、「マクドナルド公式サイト」「ミスタードーナツ」「ローソン」です。

Q. 調査対象はいくつのサイトですか？

A. 調査対象ブランドは、企業や団体が運営する日本の主要500サイトです。

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