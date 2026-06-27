「ふざけている時間はない」 前回W杯得点王と同姓同名の18歳 警察を呼ばれそうになる
世界的スターと同じ名前を持つことは、思わぬ恩恵だけでなく、大きな苦労も伴うようだ。
『The Sun』によれば、フランス代表のキリアン・ムバッペと同姓同名の18歳が、フランスメディア『Pluriel』の取材で、その少し変わった人生について語っている。
両親はムバッペが世界的スターになる前から「キリアン・ムバッペ」という名前を決めていたという。しかし、その名前が原因で思わぬトラブルにも巻き込まれた。
さらに2年前のサッカーの試合では、相手サポーターから「本物ほど上手くない」「ムバッペのレベルじゃない」と試合中ずっと野次を飛ばされたという。同青年は「ただサッカーを楽しみたかっただけ」と当時を振り返っている。
一方で、思わぬ恩恵もあったようだ。パリのレストランを本名で予約すると、電話口で数秒間の沈黙が流れた後に予約が成立。当日店を訪れると、一番良い席へ案内され「王子のような待遇だった」と笑いながら明かした。
カメルーンにもルーツを持つ18歳は、名前を変えるつもりはないという。現在、本家のキリアン・ムバッペはワールドカップでフランス代表をけん引しているが、その名を持つもう一人の青年も、予想外の日常を送り続けているようだ。