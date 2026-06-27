安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）が２７日に放送され、三谷氏が傘の持ち方について話す場面があった。

番組のオープニングで三谷氏は「最近は雨で、毎年この季節になると言ってる気がするんですが、傘の持ち方がね…」と話し始め、「こう（傘の先を下に向けて）持つのはいいんだけど、こう（先を後ろに向けて）なんていうの“侍持ち”みたいなの、ほんと危ないですからね」とジェスチャーを交えて、傘の持ち方について注意喚起。

「そういう人を駅とかで見かけると、なるべくわざとぶつかって、『えっ、痛い』って言って、なんていうの…」と話し、安住アナが「啓蒙活動？」と返すと、「そうそう！やってるんですけど。こないだ、もう本当にひどい人がいて、こんな感じ（両手を振って歩く）で、いいことがあったのかもしれないけど、バトントワラーのように歩いてる人がいて、サラリーマンの４０代くらいの。これはもうぶつからなきゃいけないと思って」と話した。

しかし、「隙あれば（傘の先を）握ってやろうかと。行ってぶつかろうするんだけど、ものすごく息が合った２人みたいになって（ぶつかれず）、そのまま彼は行ってしまったんですけど、本当に危ないですから」と残念そうな三谷氏。

「なんで（持ち手が）こうなって（曲がって）いるか。持ち手ですからね。それをわかってほしいなと」と身ぶり手ぶりで力説した。

安住アナは「でも、三谷さん、ぶつかって相手に罪の意識を芽生えさせるっていうのも、危ないっちゃ危ないですよね」とたしなめたが、「確かに。でもそれくらいやらないとさ、世の中わかってくれないから。この話、何年言ってると思ってるんですか」と三谷氏。

最後は安住アナから「でも、これだけ話がばれちゃったら、当たったのが三谷さんだったら、わざと当たりましたねって言われたらどうするんですか？」と言われ、「何が悪いかってことになりますね。俺だって当たるよって」と答えていた。