中国 ルクセンブルクで50億ユーロのソブリン債発行

財政部は現地時間の6月25日、中央政府を代表してルクセンブルクで50億ユーロのソブリン債を発行し、国際市場で高い需要を集めました。

今回発行された50億ユーロのソブリン債は、償還期間5年（発行額25億ユーロ、発行金利2.768%）、同8年（15億ユーロ、2.966%）、同12年（10億ユーロ、3.212%）の3種類です。

中国銀行本店の投資銀行センター（企業金融・投資銀行部）の劉偉副総経理によると、今回新たに8年債と12年債を追加したことで、世界の投資家が求める、質が高く、安全で流動性の高い中国資産への投資ニーズによりよく応えられたということです。

今回のユーロ建てソブリン債は市場で高い人気を集め、国際投資家の総需要額は248億ユーロに達し、発行額の約5倍に上りました。投資家のタイプは多様で、地域もアジア、欧州、中東、米国オフショア市場に広がり、政府系・公的機関投資家、銀行、ファンド・資産運用会社、ディーラー（証券会社）などが含まれています。今回発行された債券はすべて香港金融管理局（HKMA）の債務証券中央決済システム（CMU）で保管され、その後、香港証券取引所とルクセンブルク証券取引所に上場する予定です。（提供/CGTN Japanese）