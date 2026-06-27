「最も際立っている」「センセーショナル」元プレミア得点王が絶賛した日本代表戦士は？上田でも前田でもなく…「彼を見て楽しんでいる」
日本代表MFの田中碧は、北中米ワールドカップの決勝トーナメント進出を決めたスウェーデン戦で好パフォーマンスを見せた。イングランドでプレーするリーズMFは、現地でも称賛されている。
オランダとの初戦では出場機会がなかった田中だが、チュニジアとの第２戦からは２試合連続先発フル出場。攻守両面で存在感を放った。
リーズ専門サイト『Leeds United News』によると、プレミアリーグで得点王にもなった元イングランド代表FWのクリス・サットンは、英公共放送『BBC』の中継で田中を激賞している。
報道によれば、サットンは「ここまで彼を見て楽しんでいる。粘り強い。おそらく、ここまでこの試合で最も際立っている選手だ」と話した。
「（前半44分の）あのダイレクトのパス。すべてタナカからだった。あの動き、じつにセンセーショナルなパスだ」
セルティックのレジェンドが絶賛したのは、ゴールを決めた後輩の前田大然でも、その得点に絡んだFWの上田綺世でもなく、攻守に奮闘したボランチだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
オランダとの初戦では出場機会がなかった田中だが、チュニジアとの第２戦からは２試合連続先発フル出場。攻守両面で存在感を放った。
リーズ専門サイト『Leeds United News』によると、プレミアリーグで得点王にもなった元イングランド代表FWのクリス・サットンは、英公共放送『BBC』の中継で田中を激賞している。
「（前半44分の）あのダイレクトのパス。すべてタナカからだった。あの動き、じつにセンセーショナルなパスだ」
セルティックのレジェンドが絶賛したのは、ゴールを決めた後輩の前田大然でも、その得点に絡んだFWの上田綺世でもなく、攻守に奮闘したボランチだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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