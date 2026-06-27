ロックバンド「ＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹ」ギタリストのＤｉｅが２６日深夜、「世界中のファンへ」というメッセージを送った。

１９日にスタートした同グループのＹｏｕＴｕｂｅ特別企画「ＬＩＶＥＳＴＲＥＡＭ ５ＤＡＹＳ―ＹｏｕＴｕｂｅ Ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ Ｓｅｔｌｉｓｔ ｂｙ Ｍｅｍｂｅｒｓ―」第２夜。メンバーそれぞれが選曲したセットリストを５週連続でプレミア公開する企画で、初日の京に続き、第２夜はＤｉｅが担当した。

同時接続は５０００人を超え、約１時間３０分、全２１曲にわたって配信。新旧の楽曲を織り交ぜながら、激しさと静けさが共存するＤｉｅならではの構成で世界中のファンを魅了した。チャットには楽曲が始まるたびに歓喜のコメントが寄せられ、ライブ会場さながらの熱気に包まれる配信となり「この曲に救われた」「何度も支えられてきた」といった趣旨のコメントも数多く寄せられた。

そしてアンコール最後の楽曲「我、闇とて・・・」が終盤を迎えた頃、チャットには「地震！」というコメントが相次いで投稿された。この日発生した山梨県を震源とする最大震度６弱の地震の影響を受けた視聴者も多く、世界中のファンが互いの安否を気遣う声が広がった。

Ｄｉｅも配信の最後に、「みんなご視聴ありがとう！地震と台風に気をつけて！またガーデンシアターで会いましょう。」とファンへの気遣いを見せていた。